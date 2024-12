Navaľná žiada podporovateľov zosnulého manžela o návrhy na náhrobok

Rusko 5. decembra (TASR) - Julija Navaľná vo štvrtok požiadala priaznivcov svojho zosnulého manžela, aby mu navrhli náhrobný kameň ako symbol jeho politického boja proti Kremľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Štyridsaťsedemročný opozičný líder Alexej Navaľnyj zomrel vo februári 2024 za neobjasnených okolností v trestaneckom tábore za polárnym kruhom. Pochovali ho na Borisovskom cintoríne v Moskve, kam si ho chodia uctiť priaznivci. Navaľná vo videu na platforme Youtube vyzvala podporovateľov svojho muža, aby do konca januára predložili svoje návrhy náhrobku. Spolu s rodinou z nich vyberú tri a priaznivci z nich hlasovaním vyberú finálny nápad. Ten plánujú oznámiť 16. februára, v deň prvého výročia smrti Navaľného.



"Nech to nie je len pamätník, ale aj symbol. Pre niektorých symbol nádeje. Pre niektorých symbol sily a boja. Pre niektorých symbol toho, čím sme spoločne prešli, a tiež symbol ceny slobody," vyhlásila manželka. "Pamätník pripomína, že sme na Alexeja a jeho myšlienky nezabudli a že nikdy nezabudneme," zdôraznila.



Navaľná žije v zahraničí a ešte v októbri pre BBC uviedla, že sa jedného dňa plánuje vrátiť do Ruska a kandidovať na prezidentku, keď pri moci nebude Vladimir Putin (72). Ruského prezidenta v marci tohto roka opätovne zvolili za hlavu štátu na ďalšie šesťročné funkčné obdobie.



Moskva obviňuje manželku najsilnejšieho opozičného lídra z pôsobenia v extrémistickej skupine a pri návrate do Ruska jej hrozí zatknutie. Navaľná vyjadrila nádej, že jedného dňa bude môcť navštíviť hrob svojho manžela. "Vytvorme skutočný pamätník ľudí pre Alexeja Navaľného, aby sme sa jedného dňa mohli pri ňom spoločne zhromaždiť," dodala.