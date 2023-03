Navaľná:Prepustenie manžela sa ťažko predstavuje,kým je pri moci Putin

Moskva 17. marca (TASR) - Prepustenie uväzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného je ťažko predstaviteľné, kým je pri moci ruský prezident Vladimir Putin, uviedla jeho manželka Julija Navaľná. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky magazínu Der Spiegel.



"Všetci vieme, že Alexeja vo väzení zadržiava Putin osobne," povedala v rozhovore pre Der Spiegel. Zdôraznila, že je potrebné pokračovať v úsilí dosiahnuť prepustenie jej manžela a vyjadrila v tejto súvislosti poďakovanie nemeckým politikom, ktorí o to žiadali.



"Putin sa v úsilí udržať si moc a peniaze nezastaví pred ničím," povedala a dodala, že po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára 2022) to bolo zrejmé všetkým. "To sa nedá odpustiť. Zašiel dokonca tak ďaleko, že ohrozuje svet jadrovými zbraňami," povedala.



Navaľná odmietla špekulácie o možnom vstupe do politiky, aby nahradila svojho manžela. "Keď sa chcete uchádzať o zvolenie, musíte to naozaj chcieť. Nie ako náhrada niekoho, ale ako vy sám," povedala.



Julija Navaľná sa podľa svojich slov usiluje viesť bežný život, udržiava však neustály kontakt s Navaľného právnikmi. Svojmu manželovi každý deň píše listy, hoci vie, že pošta podlieha cenzúre.



Vyjadrila sa aj k chabému zdravotnému stavu svojho manžela, ktorý označila za neustále ohrozenie.



Pripomenula, že Navaľnyj trávi väčšinu času v samoväzbe bez prístupu k primeranej zdravotnej starostlivosti a má problémy s rukami, s nohou a chrbtom. "Je v neustálom nebezpečenstve, pretože je v rukách ľudí, ktorí sa ho pokúsili zabiť jedom. Je vo veľkom nebezpečenstve každý deň, čom ma veľmi znepokojuje," dodala.



V ruských väzniciach s niektorými ľuďmi podľa jej slov zaobchádzajú ako s nástrojmi. "V Alexejovom prípade sa usilujú všetkými prostriedkami urobiť jeho situáciu neúnosnou," uviedla.



Navaľnému po prechladnutí neposkytli zdravotnú starostlivosť a do jeho väzenskej cely umiestnili ďalšieho chorého muža, čím sa zdravotný stav opozičného aktivistu ešte zhoršil.



Navaľnyj trpí zdravotnými problémami, odkedy prežil pokus o otravu v roku 2020, pripomína Der Spiegel. Je umiestnený na samotke a navštevovať ho môže len jeho právnik. Julija ho nemôže navštíviť už viac než rok.



Dokumentárny film Navaľnyj (Navalny) o aktivitách a uväznení tohto politika získal minulú nedeľu Oscara v kategórii najlepší dokumentárny film.