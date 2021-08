Navaľného brat dostal rok väzenia podmienečne za porušenie pravidiel

Moskva 6. augusta (TASR) - Brata väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v piatok súd v Moskve uznal za vinného z podnecovania na porušenie hygienických noriem počas zakázanej protestnej akcie a odsúdil ho na ročný podmienečný trest väzenia so skúšobnou lehotou na jeden rok. Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Oleg Navaľnyj bol spolu s ďalšími opozičnými politikmi a aktivistami obvinený, že vyzýval občanov na účasť na úradmi nepovolenom zhromaždení na podporu svojho brata, ktorého začiatkom roka zadržali po návrate do vlasti z Nemecka, kde sa zotavoval po pokuse o otravu.



Echo Moskvy spresnilo, že k vzneseniu obvinenia viedol jediný príspevok, ktorý bol na sociálnych sieťach zverejnený dva dni pred zhromaždením.



Advokát Olega Navaľného Nikos Paraskevov s verdiktom súdu nesúhlasí. Podľa jeho názoru jeho mandant nenabádal občanov chorých na covid, aby vyšli demonštrovať do ulíc alebo aby nenosili rúška, rukavice či ignorovali pravidlo o rozstupoch. Oleg Navaľnyj podľa neho vo svojom príspevku opísal len vlastné životné skúsenosti a to, ako jeho deti vyrastali bez otca, a požiadal občanov, aby neostali ľahostajní k osudu Alexeja Navaľného.



Na rok "obmedzenia slobody" odsúdili v piatok aj ďalšieho aktéra tzv. sanitárnej kauzy Nikolaja Ľaskina, ktorý bol tiež spolupracovníkom politika Navaľného.



Moskovský súd tomuto 39-ročnému aktivistovi zakázal odísť z domu medzi 22.00 h a 06.00 h, zúčastňovať sa hromadných podujatiach a opustiť Moskvu.



Ľaskinov advokát podľa Echa Moskvy vyhlásil, že proti tomuto verdiktu podá odvolanie, pretože jeho mandant nikoho nenabádal k porušovaniu epidemiologických nariadení.



Ruská opozícia tvrdí, že úrady pred septembrovými parlamentnými voľbami zintenzívnili zastrašovanie odporcov a kritikov politiky Kremľa, ktorý však tieto tvrdenia rozhodne odmieta.



Agentúra AFP pripomenula, že ruské úrady v júni vyhlásili Navaľným založené organizácie za extrémistické a zakázali jeho spojencom kandidovať vo voľbách.



Začiatkom tohto týždňa súd v tzv. sanitárnej kauze odsúdil na 1,5 roka obmedzenia pohybu aj ďalšiu kľúčovú členku Navaľného tímu – právničku Ľubov Soboľovú.



Bratov Navaľných odsúdili v roku 2014 za údajnú spreneveru v ruskej pobočke francúzskej kozmetickej spoločnosti Yves Rocher. Kým opozičný politik dostal 3,5 roka podmienečne, jeho bratovi udelili triapolročný nepodmienečný trest, ktorý si odsedel v plnom rozsahu. Na slobodu sa dostal v roku 2018.



Alexej Navaľnyj (45), ktorý vlani v lete prežil otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok, bol vo februári odsúdený na dva a pol roka v starej kauze sprenevery.