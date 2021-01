Navaľného budú súdiť pre urážku vojnového veterána

Moskva 19. januára (TASR) - Pred súdom v Moskve sa v stredu začne pojednávanie vo veci urážky cti účastníka Veľkej vlasteneckej vojny, z ktorej je obvinený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj.



Vo vysielaní rozhlasovej stanice Echo Moskvy o tom informoval Navaľného právnik Vadim Kobzev.



Obvinenie Navaľného súvisí s propagandistickým spotom televízie RT, ktorý slúžil počas leta minulého roku v rámci kampane pred sporným "referendom" o zmenách v ruskej ústave. Okrem niekoľkých známych ruských osobností v ňom účinkoval aj veterán druhej svetovej vojny Ignat Arťomenko z Moskvy. Ich úlohou bolo pred kamerou prečítať po vete z preambuly ruskej ústavy.



Navaľnyj v následnej reakcii na videospot označil všetkých účinkujúcich za "skorumpovaných lokajov", "hanbu krajiny" a "zradcov" - samotného veterána však konkrétne nespomenul.



Po podnete sa kauzou začal zaoberať Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý veterána označil za poškodenú stranu. Známy prokremeľský komentátor Vladimir Solovjov a štátne médiá kritizovali Navaľného za rehabilitáciu nacizmu.



Podľa Kobzeva nie je jasné, či sa na stredajšom pojednávaní zúčastní aj Navaľnyj, ktorý je po vzatí do väzby na 30 dní v 14-dňovej karanténe pre pandémiu choroby COVID-19.



Kobzev spresnil, že predvolanie na toto pojednávanie dostal Navaľnyj ešte v októbri a bol by sa naň dostavil, keby ho súd v pondelok v inej kauze nebol vzal do väzby.



Právnik pripustil, že stredajšie pojednávanie by sa mohlo uskutočniť aj v online režime, aj keď si nie je istý, či súd má na to technické možnosti. "Dodal však, že v prípade Navaľného je možné všetko".



Na súdnom pojednávaní by podľa Kobzeva mali vystúpiť svedkovia, nie však samotný veterán, ktorý žiadal, aby sa pojednávalo bez jeho prítomnosti.



Navaľnyj a jeho tím označujú túto kauzu za politicky motivovanú, pričom podľa spravodajského portálu Meduza.io poukazujú aj na prepojenie medzi Atťomenkovými príbuznými a inými aktérmi káuz, v ktorých je Navaľnyj vyšetrovaný. V Navaľného tábore sa objavili dohady, že Arťomenko nie je až takým hrdinom druhej svetovej vojny, za akého je v médiách vydávaný.



Za obvinenie z trestného činu urážky na cti v Rusku hrozí pokuta až päť miliónov rubľov (55 808 eur) a päťročné väzenie.



O dva týždne, 2. februára, začne súd pojednávať o tom, či Navaľnému zmení podmienečný treste vynesený v roku 2014 v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Navaľnyj a jeho podporovatelia tvrdia, že aj tento prípad je politicky motivovaný.



Zatknutie kremeľského kritika po jeho prílete z Nemecka do Ruska vyvolalo vlnu kritiky západných krajín, ktoré požadujú jeho okamžité prepustenie na slobodu.