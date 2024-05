Navaľného bývalí právnici zostanú vo väzbe do 3. augusta

Moskva 28. mája (TASR) - Súd v Moskve v utorok rozhodol, že traja bývalí advokáti ruského opozičného politika Alexeja Navaľného zostanú vo vyšetrovacej väzbe do 3. augusta. Trojica právnikov je stíhaná pre podozrenie z extrémizmu, informovala agentúra AFP.



Dopustili sa ho údajne tým, že z väzenia vynášali Navaľného odkazy pre jeho priaznivcov a sprostredkúvali mu ich reakcie. Vyšetrovatelia prípadu tvrdia, že Navaľnyj, ktorý si v danom čase už odpykával trest odňatia slobody, takto pokračoval v aktivitách lídra opozície a riaditeľa extrémistickej komunity, za ktorú sa v Rusku považuje Navaľným založená protikorupčná nadácia Fond boja proti korupcii (FBK).



Rozhodnutie súdu v Moskve sa týka Alexeja Lipcera, Vadima Kobzeva a Igora Sergunina.



"Sme obvinení, že sme Navaľnému poskytli informácie. Navaľnyj ich už nepotrebuje. Je mŕtvy," citovali Kobzevovo vyjadrenie na súde nezávislé médiá.



Stíhaní právnici žiadali súd o prepustenie do domáceho väzenia. Súd im však nevyhovel. V prípade dokázania viny im všetkým trom hrozí šesť rokov väzenia.



Ďalším dvom dlhoročným advokátom Navaľného - Oľge Michajlovovej a Alexandrovi Fedulovovi - sa podarilo z Ruska odísť do exilu. V Rusku však bol na nich v neprítomnosti vydaný zatykač a boli zapísaní na zoznam hľadaných osôb.



Federálna väzenská služba pre Jamalskonenecký autonómny okruh oznámila smrť Alexeja Navaľného 16. februára. V úmrtnom liste sa uvádza, že zomrel prirodzenou smrťou. Politikovi priaznivci sú však presvedčení o tom, že bol - v podstate - zabitý, prinajmenšom zásluhou neľudských podmienok vo väzení.



Navaľnyj, najvýraznejší odporca prezidenta Vladimira Putina, zomrel po viac ako troch rokoch väznenia, z ktorých veľkú časť strávil na samotke. Jeho zdravie bolo pritom podlomené otravou nervovoparalytickou látkou typu novičok, z ktorej - za pomoci bulharského investigatívneho novinára Christa Grozeva - usvedčil agentov ruskej tajnej služby FSB.



Navaľnyj bol vzatý do väzby v januári 2021 ihneď po svojom návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy novičkom. Úrady ako dôvod pre jeho vzatie do väzby uviedli porušenie podmienok podmienečného trestu, ktoré neskôr súd nahradil nepodmienečným odňatím slobody. Následne boli voči Navaľnému vznesené ďalšie obvinenia a vynesené prísne tresty, ktoré boli jeho sympatizantmi vnímané ako odplata za jeho politickú kampaň proti Kremľu a Putinovi osobne.