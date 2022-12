Navaľného dali znova na samotku, tentoraz za vulgarizmy

Moskva 14. decembra (TASR) - Väznený líder ruskej opozície a kritik Kremľa Alexej Navaľnyj v stredu oznámil, že bol na 12 dní premiestnený na samotku. Dôvodom bola konverzácia so spoluväzňom, v ktorej údajne použil vulgarizmy. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Podľa ruského opozičného lídra ide už o jeho deviate umiestnenie na samotku v priebehu šiestich mesiacov.



"Toto moje väznenie nie je najnezákonnejšie, lebo v určitom zmysle sú nezákonné všetky. Je však s určitosťou to najcynickejšie. Predstavte si skupinu desiatich bacharov, ktorí nieže sami používajú nadávky – oni inak ako oplzlo ani nerozprávajú. Počujem to vždy, keď čakám na chodbe. Keď vyhodnocujú moje nespoločenské správanie, nevedia zadržať smiech," napísal Navaľnyj na Twitteri.



Navaľnyj zo svojho končiaceho ôsmeho trestu na samotke v pondelok informoval, že k nemu do cely umiestnili odsúdeného, ktorý nedodržiava osobnú hygienu.



Sky News pripomína, že Navaľnyj si odpykáva trest vo väzení s prísnym režimom stráženia vo Vladimírskej oblasti. Po tom, ako bol v auguste roku 2020 otrávený bojovým jedom triedy novičok, sa Navaľnyj dlhší čas liečil a zotavoval v Berlíne. Začiatkom roka 2021 sa vrátil do Ruska, kde ho zadržali priamo na letisku a následne začali stíhať.



Najprv mu súd v kauze Yves Rocher zmenil podmienečný trest na nepodmienečný a krátko nato bol v prípade urážky na cti voči veteránovi odsúdený na zaplatenie pokuty a v prípade podvodu a urážky sudcu dostal deväť rokov väzenia. Tieto stíhania považuje Navaľnyj i jeho priaznivci za politicky motivované zo strany Kremľa.



V polovici júna roku 2022 Navaľného presunuli z väznice v meste Pokrov do väznice s prísnym režimom v Melechove.