Navaľného hovorkyňa potvrdila jeho plány na návrat do Ruska

Moskva 15. septembra (TASR) - Hovorkyňa ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý sa momentálne v berlínskej klinike zotavuje z otrasy, potvrdila jeho želanie vrátiť sa do vlasti. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie Navaľného hovorkyne Kiry Jarmyšovej na sociálnej sieti Twitter.



Napísala v ňom, že "celé dopoludnie mi novinári píšu a pýtajú sa, či je pravda, že Alexej plánuje návrat do Ruska. Rozumiem, prečo takáto otázka, ale napriek tomu mi pripadá čudné, že si niekto mohol myslieť opak. Opäť všetkým potvrdzujem: nikdy sa neuvažovalo o iných možnostiach".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok komentoval Navaľného plány vyhlásením, že ak sa opozičnému lídrovi zlepší zdravotný stav, všetkých to poteší. Dodal tiež, že "každý občan Ruskej federácie môže Rusko slobodne opúšťať a vracať sa tam". Uviedol však, že v prípade Navaľného možného návratu do Ruska, nie je nutné, aby sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa Peskova Kremeľ nevidí "dôvod na také stretnutie". Peskov je preto presvedčený, že sa stretnutie Putina s Navaľným sa neuskutoční.



Navaľnyj v utorok na sociálnej sieti Instagram zverejnil fotografiu z berlínskej nemocnice Charité, kde sa zotavuje po pokuse o otrávenie. V sprievodnom príspevku k fotografii sa píše, že už dýcha sám, bez pomoci prístrojov. "Ešte stále takmer nič nemôžem robiť, avšak včera som dokázal celý deň dýchať sám. Úplne sám," napísal Navaľnyj v ruštine.



Na zverejnenej fotografii vidno Navaľného, ako sedí na nemocničnej posteli v spoločnosti svojej manželky a dvoch detí.



Alexej Navaľnyj je hospitalizovaný v berlínskej súkromnej nemocnici Charité, kam ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Nemeckí experti veria, že Navaľnyj prežil iba vďaka rýchlej reakcii pilotov lietadla, ktorí urgentne pristáli v Omsku, a vďaka tamojším lekárom, ktorí mu ako protijed (antidotum) injekčne podali atropín.



Predstavitelia berlínskej nemocnice v pondelok oznámili, že pacientov stav sa už zlepšil: po prebudení z umelého spánku a odpojení z pľúcnej ventilácie už dokáže vstať z postele a byť nakrátko mimo nej.



Nemeckí experti na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že vodca ruskej opozície Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. V pondelok vláda v Berlíne oznámila, že jej zistenia nezávisle od seba potvrdili aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku.