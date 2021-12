Navaľného kolegovia núkajú odmenu za dôkazy o pokuse o jeho otrávenie

Moskva 10. decembra (TASR) - Spolupracovníci ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vypísali odmenu za informácie o jeho otrave nervovoparalytickou látkou novičok a o jeho údajných travičoch zo špeciálnej jednotky ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).



Výšky odmeny je uvedená na stránke, kde Navaľného tím zhromažďuje materiály o otrave tohto politika, ktorý si v Rusku momentálne odpykáva väzenský trest, informoval spravodajský web Meduza.io.



Za video z bezpečnostných kamier hotela Xander v Tomsku, kde Navaľného spolupracovníci našli fľašu so stopami novička, ponúkajú v prepočte tri milióny rubľov (36.015 eur) v kryptomene.



Za overiteľné informácie o údajných travičoch, "ktoré výrazne doplnia obraz" o čine, sú Navaľného kolegovia ochotní zaplatiť až jeden a pol milióna rubľov (18.000 eur). Overiteľné "dodatočné informácie" o travičoch si cenia na pol milióna rubľov (6000 eur).



"Ak sa nám podarí overiť vaše informácie a ukáže sa, že sú dostatočne cenné, prevedieme odmenu do vašej kryptomenovej peňaženky," píše sa na webovej stránke.



K predpokladanej otrave došlo v auguste roku 2020, keď Navaľnému počas letu z Tomska do Moskvy prišlo nevoľno. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku, odkiaľ ho o dva dni neskôr v stave kómy evakuovali do Nemecka. Ďalší mesiac strávil na klinike Charité v Berlíne.



Nemecká vláda po analýze jeho stavu oznámila, že Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny bojových jedov novičok. Potvrdili to neskôr aj nezávislé laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku, ako aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Rusko akúkoľvek účasť na otrave popiera.



Vlani v decembri investigatívne médiá The Insider a Bellingcat zverejnili výsledky vyšetrovania, z ktorého vyplýva, že Navaľného otrávili príslušníci špeciálnej jednotky FSB. Navaľnyj neskôr jednému z nich zatelefonoval a ten svoju účasť na operácii skutočne priznal.



Krátko po zverejnení tohto vyšetrovania - v januári tohto roku - sa Navaľnyj vrátil z Nemecka do Ruska a bol okamžite zadržaný. Prokuratúra ho obvinila z porušenia pravidiel výkonu podmienečného trestu, ktorý mu bol uložený za údajnú spreneveru v kauze Yves Rocher. Súd zmenil jeho trest na nepodmienečný: Navaľnyj by tak mal vo väzení stráviť dva a pol roka.