Navaľného manželka má problémy pri zasielaní listov do väzenia

Moskva 20. januára (TASR) - Manželka ruského opozičného politika Alexeja Navaľného Julija tvrdí, že Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) prestala prijímať listy adresované do vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina v Moskve, kde je jej manžel vo väzbe. Informoval o tom v stredu spravodajský portál Mediazona.



Julija Navaľná zverejnila na sociálnej sieti Instagram skrínšot oznámenia od FSIN, z ktorého vyplýva, že jej list bol kontrolovaný cenzorom a potom v utorok aj odovzdaný manželovi. O dve hodiny neskôr však Navaľná zverejnila snímku nového oznámenia, v ktorom sa uvádzalo, že predchádzajúca správa bola omylom a jej list manželovi je stále u cenzora.



Mediazona citovala aj vyjadrenia dvoch novinárov, podľa ktorých listová služba FSIN prestala prijímať korešpondenciu do väznice, kde je Navaľnyj.



"Spracovanie korešpondencie bolo z technických príčin dočasne pozastavené," uvádza sa v správe oddelenia FSIN, ktoré sa stará o korešpondenciu väznených.



Ani vyšetrovacia väznica Matrosskaja tišina ani FSIN nateraz nereagovali na žiadosti o vysvetlenie celej situácie.



Navaľnyj sa do Ruska vrátil 17. januára, keď v Nemecku ukončil liečbu a terapiu po pokuse otráviť ho nervovoparalytickou látkou novičok. Lietadlo, ktorým cestoval, malo podľa letového poriadku pristáť na moskovskom letisku Vnukovo, kde naňho čakali jeho priaznivci; na poslednú chvíľu však bolo presmerované na pristátie na letisku Šeremeťjevo.



Navaľného zadržali pri pasovej kontrole. FSIN to zdôvodnila tým, že Navaľnyj je na medzinárodnom zozname hľadaných pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu, ktorý dostal v prípade Yves Rocher. Nasledujúci deň, 18. januára, ho súd vzal do väzby na 30 dní.