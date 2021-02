Navaľného manželka údajne odletela z Moskvy do Nemecka

Moskva/Frankfurt 10. februára (TASR) - Manželka väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného Julia odletela v stredu z Ruska do Nemecka. Uviedla to ruská agentúra Interfax s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.



Právnici manželov Navaľných sa však pre ruskú štátnu agentúru TASS vyjadrili, že túto informáciu nemôžu potvrdiť, píše denník The Moscow Times.



Podľa zdroja Interfaxu Julija Navaľná odletela z moskovského letiska Domodedovo do nemeckého Frankurtu nad Mohanom v stredu popoludní miestneho času, píše The Moscow Times.



Podľa medializovaných informácií sa v zahraničí nachádzajú aj deti manželov Navaľných.



Alexeja Navaľného minulý týždeň ruský súd odsúdil na tri a pol roka väzenia za porušenie podmienečného prepustenia na slobodu vzťahujúceho sa na predchádzajúci trest z roku 2014. Súd však do úvahy vzal aj čas, ktorý Navaľnyj strávil v domácom väzení, preto si v trestaneckej kolónii odpyká "len" dva roky a osem mesiacov.



Navaľnyj sa ruským úradom nehlásil, pretože sa v tom čase zotavoval v nemeckom Berlíne z vlaňajšej otravy jedom novičok, z ktorej viní Kremeľ. Ruská vláda však toto obvinenie popiera. Do Ruska sa Navaľnyj spolu s manželkou vrátil 17. januára, krátko po príchode na letisko ho však zadržala polícia.



Jeho zatknutie vyvolalo najväčšie protivládne protesty v Rusku za posledné roky. Dva víkendy po sebe vyšli do ulíc desiatok ruských miest desaťtisíce demonštrantov, polícia ich niekoľko tisíc aj zadržala. Navaľnú zaistili hneď dvakrát, avšak zakrátko ju vždy bez vznesenia obvinení prepustili.



Počas protestov zatkli aj Navaľného brata Olega, ktorého neskôr obvinili z porušenia epidemiologických nariadení tým, že podľa ruských úradov navádzal ľudí na účasť na spomínaných protestoch. Demonštrácie a verejné zhromaždenia sú momentálne v Rusku z dôvodu pandémie koronavírusu zakázané.



Niektorí stúpenci Kremľa požadujú, aby sa zamedzilo potenciálnej kandidatúre Julije Navaľnej do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Podľa nich by sa tým predišlo tzv. bieloruskému scenáru.



Súčasná líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vlani v auguste kandidovala v tamojších prezidentských voľbách proti autoritárskemu lídrovi Alexandrovi Lukašenkovi. Kandidovať sa rozhodla po tom, čo jej manžela úrady uväznili a zabránili mu uchádzať sa o post prezidenta.