Navaľného obvinili v novej kauze, hrozí mu ďalších 15 rokov väzenia

Moskva 31. mája (TASR) - Väznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v utorok na sociálnych sieťach informoval, že ho v novom prípade obvinili zo založenia extrémistickej skupiny a podnecovania nenávisti voči ruským úradom. Dodal, že prípade usvedčenia mu hrozí ďalších 15 rokov väzenia. Informuje o tom agentúra Reuters.



Navaľného stúpenci sa obávajú, že sa nedostane na slobodu, pokým bude v Kremli úradovať Vladimir Putin.



Alexeja Navaľného už v marci odsúdili na deväť rokov po tom, ako ho uznali za vinného z pohŕdania súdom a zo sprenevery darov pre jeho vlastné organizácie. Tento trest si odpykáva súbežne s 2,5-ročným trestom vyneseným v kauze Yves Rocher, pre ktorý je v trestaneckej kolónii už od februára 2021.



V prípade podvodu a pohŕdania súdom odvolal, avšak neúspešne. Sudca mu minulý utorok 24. mája potvrdil deväťročný trest odňatia slobody.



"Ešte neuplynulo ani osem dní od vtedy, ako môj deväťročný väzenský trest... nadobudol právoplatnosť, a dnes tu bol znova vyšetrovateľ a oficiálne ma obvinil v novom prípade," napísal Navaľnyj na Twitteri. "Vyšlo najavo, že som vytvoril extrémistickú skupinu, aby som podnecoval nenávisť voči úradom a oligarchom. A keď ma zavreli do väzenia, odvážil som sa byť z toho rozladený a zvolávať zhromaždenia. To mi vraj majú prirátať a navŕšiť mi trest o ďalších 15 rokov," uviedol.



Ruské úrady informáciu o novom obvinení zatiaľ oficiálne nepotvrdili.



Ruský súd uznal už v roku 2014 Navaľného za vinného z údajnej sprenevery v ruskej pobočke francúzskej spoločnosti Yves Rocher a udelil mu podmienečný triapolročný trest. V auguste 2020 Navaľného otrávili nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok a následne sa niekoľko mesiacov zotavoval Berlíne. V januári 2021 bol - za porušenie pravidiel podmienečného prepustenia - zatknutý hneď po návrate do Ruska. Súd mu následne nariadil odpykať si zvyšok uvedeného trestu v trestaneckej kolónii.



Potom nasledovali aj ďalšie zmienené obvinenia. Navaľnyj a jeho spolupracovníci označujú všetky tieto kauzy za vykonštruované a politicky motivované. Rovnako ich odsudzujú aj medzinárodné ľudskoprávne organizácie a západní politickí lídri.



Reuters pripomína, že Kremeľ od začiatku invázie na Ukrajinu ešte viac zintenzívnil represie voči svojím oponentom. Samotný Navaľnyj sa k invázii vyjadroval aj počas vystúpenia na súde, kde slovne napadol Putina a inváziu označil za "hlúpu" a "založenú na klamstvách".