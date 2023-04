Navaľného ochorenie by mohlo byť dôsledkom otravy,tvrdí jeho hovorkyňa

Moskva 13. apríla (TASR) — Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj trpí záhadnou chorobou, ktorá by mohla byť dôsledkom nejakého pomaly pôsobiaceho jedu. Tvrdí to jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová a poukazuje pritom na skutočnosť, že Navaľnyj za ostatné dva týždne schudol vo väzení osem kíl. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.



"Nevylučujeme, že práve teraz je Alexej Navaľnyj obeťou pomalého procesu otravy, je usmrcovaný pomaly, aby to priťahovalo menej pozornosti," povedala Jarmyšová v príspevku na Twitteri. "Je držaný v trestnej cele napriek akútnej bolesti, a to bez lekárskej pomoci," dodala.



Jarmyšová tiež uviedla, že pre Navaľného zatiaľ nevysvetlené ochorenie boli do trestaneckej kolónie IK-6 s prísnym režimom v Melechove vo Vladimirskej oblasti, kde je väznený, v noci z minulého piatka na sobotu privolaní záchranári.



Navaľnyj, jeden z najostrejších kritikov Kremľa, v roku 2020 takmer neprežil pokus o otravu nervovoparalytickou látkou novičok. Z tohto činu obvinil ruské orgány, Kremeľ však akúkoľvek zodpovednosť - ako je obvyklé v podobných prípadoch - poprel.



Začiatkom roka 2021 sa - po liečbe v Nemecku - vrátil do Ruska, kde ho zadržali priamo na letisku a následne uväznili a začali stíhať. V marci 2022 bol odsúdený na deväť rokov väzenia po tom, ako ho uznali za vinného z podvodu a pohŕdania súdom. Navaľnyj, jeho priaznivci aj Západ, považujú tieto rozsudky za politicky motivované.