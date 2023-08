Navaľného odsúdili na ďalších 19 rokov väzenia za extrémizmus

Moskva 4. augusta (TASR) - Súd v Moskve odsúdil v piatok kritika Kremľa Alexeja Navaľného na 19 rokov väzenia pre obvinenia spojené s extrémizmom. Ide už o tretí a najdlhší trest, ktorý ruský súd udelil tomuto lídrovi opozície. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



"Alexej Navaľnyj bol odsúdený na 19 rokov väzenia v trestaneckej kolónii s maximálnym stupňom stráženia," cituje Navaľného hovorkyňu Kiru Jarmyšovú agentúra AFP.



Podľa redaktora AFP, ktorý sledoval zasadnutie súdu, sa Navaľnyj počas vynesenia rozsudku usmieval.



Obvinenia, z ktorých moskovský súd v piatok usvedčil Navaľného za vinného, sa týkajú aktivít jeho protikorupčnej nadácie. Tú ruské úrady postavili v roku 2021 mimo zákona, keď ju označili za extrémistickú organizáciu. Podľa Navaľného stúpencov tak retrospektívne kriminalizovali všetky aktivity nadácie už od jej vzniku v roku 2011. Ruským úradom sa takto tiež otvorila cesta k možnému stíhaniu všetkých osôb zapojených do fungovania nadácie.



Navaľnyj vo štvrtok uviedol, že očakáva, že mu súd udelí dlhý "stalinistický" trest. Hlavným cieľom je podľa neho zastrašovanie. Ruská prokuratúra pôvodne požadovala pre Navaľného 20-ročné väzenie, čo jeho stúpenci vnímali ako trest za politické aktivity.



Navaľného (47) zadržali v roku 2021 po tom, čo sa vrátil do Ruska po liečení v Nemecku, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Ruský opozičník obvinil zo svojho otrávenie Kremeľ, ktorý to poprel.



Po zadržaní Navaľného najskôr odsúdili na dva a pol roka väzenia za porušenie podmienky. Neskôr dostal ďalších deväť rokov za spreneveru a pohŕdanie súdom. Po vyhlásení najnovšieho rozsudku nebolo bezprostredne jasné, či si nový trest odpyká súbežne so staršími.