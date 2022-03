Navaľného organizácia: Putinova superjachta je v Taliansku

Moskva 22. marca (TASR) - Spolupracovníci väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného zverejnili video, v ktorom tvrdia, že ruský prezident Vladimir Putin vlastí superjachtu v hodnote až 700 miliónov dolárov (636 miliónov eur), ktorá kotví v Taliansku. V utorok o tom informoval britský denník The Independent a ďalšie médiá.



Spomínaná jachta sa volá Scheherazade (Šeherezáda) a podľa portálu SuperYachtFan je dlhá 140 metrov. Okrem iného je vybavená heliportom, bazénom, súkromným kinom a dokonca aj bezpečnostným systémom schopným zostreliť drony. Plavidlo postavila nemecká lodiarenská spoločnosť Lürssen v roku 2020. Podľa portálu MarineTraffic sa v súčasnosti nachádza v Marina di Carrara – prístave na západnom pobreží Talianska. Denník The New York Times už začiatkom marca informoval o tom, že talianske orgány činné v trestnom konaní začali vyšetrovať vlastnícke pozadie jachty.



Navaľného spolupracovníci tvrdia, že sa im podarilo získať prístup k zoznamu členov posádky plavidla a pomocou telefónnych čísel a údajov o kreditných kartách zistili, že niektorí z nich sú ruskí štátni príslušníci údajne zamestnaní vo Federálnej ochrannej službe. Ide o ruskú vládnu agentúru, ktorá sa stará o bezpečnosť vysokopostavených ruských predstaviteľov. Jeden z členov posádky luxusnej jachty tiež údajne predtým pracoval na lodi s názvom Graceful dlhej 82 metrov, ktorá bola podľa Navaľného spolupracovníkov tiež spájaná s Putinom.



Vypátrať skutočných majiteľov luxusných jácht môže byť podľa magazínu Forbes náročné vďaka využívaniu fiktívnych spoločností. Scheherazade sa napríklad plaví pod vlajkou Kajmaních ostrovov a vlastní ju spoločnosť Bielor Asset Ltd. Ide o anonymný subjekt registrovaný na Marshallových ostrovoch. Tento typ vlastníctva sťažuje podľa Forbes orgánom činným v trestnom konaní určiť skutočných vlastníkov.