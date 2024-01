Navaľného po skončení karantény vo väzení zavreli do trestnej cely

Moskva 9. januára (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj je opäť v trestnej cele. Stalo sa tak na pokyn vedenia väzenského tábora Polárny vlk v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu, kam Navaľného previezli pred dvoma týždňami. Politikovi spolupracovníci o tom v jeho mene informovali v utorok na sociálnej sieti Facebook.



V statuse sa píše, že do trestnej cely Navaľného presunuli hneď po tom, ako sa mu po prevoze na ruský Ďaleký sever skončila povinná karanténa.



Dôvodom pre ďalší pobyt v trestnej samotke bolo to, že "odsúdený Navaľnyj sa odmietol predstaviť" formou, akú vyžaduje väzenský poriadok, nereaguje na výchovnú prácu a "nevyvodzuje z nej pre seba správne závery".



Na samotke Navaľnyj pobudne sedem dní, píše sa v príspevku na sociálnych sieťach.



Navaľnyj v ňom pripomína, že denný režim v trestnej cele je iný, preto musí na prechádzky po dvorčeku svojej cely chodiť skoro ráno. V súvislosti s tým Navaľnyj ironicky konštatuje, že "je len málo vecí, ktoré sú také osviežujúce ako prechádzka v Jamale o pol siedmej ráno".



V tom čase dňa sa teploty v tejto časti Ruska pohybujú okolo mínus 25 alebo aj mínus 30 stupňov Celzia.



Na svoju adresu Navaľnyj kriticky píše, že bol "maloverný a naivný", keď si myslel, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi postačí, že ho dal previezť do väznice pri polárnom kruhu a nedá ho už za trest posielať na samotku.



Od začiatku výkonu svojho trestu je Navaľnyj v trestnej cele už 24.-krát. Keď sa započíta týchto sedem dní, Navaľnyj strávi vo väzenskej izolácii za necelé dva roky spolu 273 dní.



Podmienky zadržania v trestnej cele sú obzvlášť prísne: väzni nesmú prijímať balíky zvonku, chodiť na prechádzky po väzenskom dvore a nedostávajú posteľnú bielizeň.