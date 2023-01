Navaľného podporovatelia protestovali pred ruskou ambasádou v Berlíne

Berlín 25. januára (TASR) - Podporovatelia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v utorok pred budovu ruského veľvyslanectva v Berlíne umiestnili repliku izolačnej cely, do ktorej ho ruské úrady opakovane umiestňujú. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky stanice Sky News.



Celu pred ambasádu v Berlíne umiestnili členovia Navaľného protikorupčnej nadácie a jeho brat Oleg. Na demonštrácii sa zúčastnilo približne 100 ľudí. Zdravotný stav 46-ročného kritika Kremľa, ktorý si odpykáva trest v prísne stráženej väznici, sa v posledných týždňoch zhoršil. Príbuzní a podporovatelia preto žiadajú jeho prepustenie.



Šéf Navaľného štábu Leonid Volkov povedal, že otrávenie aktivistu v roku 2020 a jeho následné uväznenie boli súčasťou zásahu Kremľa voči ruskej opozícii pred útokom na Ukrajinu. Ruské úrady sú podľa jeho slov vnímavé na tlak zvonka, prejavom ktorého bola nedávna žiadosť stoviek lekárov o poskytnutie zdravotnej starostlivosti uväznenému. Ruský prezident Vladimir Putin by sa tiež mohol pokúsiť použiť Navaľného v možných mierových rozhovoroch.



Navaľnyj si vo väznici IK-6 vo Vladimirskej oblasti, asi 260 kilometrov východne od Moskvy, odpykáva trest za porušenie pravidiel podmienečného trestu a za spreneveru.



Ruské úrady ho zatkli v januári 2021 po návrate do Moskvy z Nemecka, kde sa od leta 2020 liečil z otravy jedom, ktorý európske laboratóriá identifikovali ako nervovoparalytickú látku sovietskeho typu. Navaľnyj z útoku obvinil Putina, čo však Kremeľ poprel.



Následne bol odsúdený na dva a pol roka väzenia za porušenie podmienok predchádzajúceho podmienečného prepustenia, ktorého sa údajne dopustil počas rekonvalescencie v zahraničí. Už pôvodný rozsudok bol vo všeobecnosti považovaný za nespravodlivý a politicky motivovaný.



V marci minulého roka bol v inom prípade odsúdený na deväť rokov väzenia za spreneveru a pohŕdanie súdom. On i jeho podporovatelia považujú aj tento súdny proces za politicky motivovaný.