Navaľného poslali z nemocnice po možnej otrave nazad do väzenia

Moskva 29. júla (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj bol "otrávený" neznámou látkou, no lekári ho navzdory jeho zdravotnému stavu poslali z nemocnice nazad do väzenia. Uviedli to v pondelok Navaľného právna zástupkyňa a tiež jeho osobná lekárka, ktoré citovala agentúra AFP.



Navaľného (43), najprominentnejšieho kritika ruského prezidenta Vladimira Putina, previezli v nedeľu do moskovskej nemocnice s opuchnutými viečkami, očným výtokom a vyrážkou v hornej časti tela, informovala jeho lekárka Anastasia Vasilievová.



"Ide skutočne o otravu nejakou neznámou chemickou látkou," povedala médiám Navaľného advokátka Oľga Michajlovová pred vstupom do 64. mestskej nemocnice v Moskve, kde bol politik hospitalizovaný.



Aj Vasilievová na sociálnej sieti Facebook napísala, že dôvodom Navaľného "choroby" by mohla byť nejaká "jedovatá látka".



Navaľnyj bol do nemocnice prevezený priamo z väzenia, kde si odpykáva 30-dňový trest odňatia slobody za vyzývanie na účasť na nepovolených zhromaždeniach. Lekári jeho stav označili za "uspokojivý", pričom skonštatovali, že ide o alergickú reakciu.



Vasilievová uviedla, že Navaľného v nemocnici liečili steroidmi, v dôsledku čoho sa mu polepšilo, následne ho však poslali nazad do väzenia, a to aj napriek tomu, že jeho stav si vyžadoval, aby v liečbe pokračovali. Lekárka pritom vyjadrila podozrenie, že kontaminovaná by mohla byť práve Navaľného väzenská cela.



Vasilievová je oftamologička a Navaľného už v minulosti liečila v súvislosti s poranením očí, pripomína AFP. Lekárov v moskovskej nemocnici obvinila z toho, že nechcú zistiť, čo aktuálny stav tohto opozičného politika vyvolalo. "Alexej bol poslaný späť do väzenského centra jednoznačne na príkaz zhora," uviedla.



Navaľného zadržali ešte minulú stredu ráno po tom, ako si chcel ísť zabehať. Súd mu následne vymeral 30-dňový trest odňatia slobody za vyzývanie na účasť na nepovolených zhromaždeniach.



Opozičný politik zorganizoval v posledných rokoch viaceré veľké protivládne protesty a vlani si v súvislosti s nepovolenými demonštráciami odsedel dva tresty v trvaní 30 a 20 dní.