Navaľného potešil Oscar pre dokumentárny film o jeho aktivitách

Moskva 15. marca (TASR) - Uväznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v stredu vyjadril radosť, že dokument Navaľnyj (Navalny) o jeho politických aktivitách a otrave získal Oscara v kategórii dokumentárny film. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Som, samozrejme, nesmierne rád; no zatiaľ, čo sa teším, pokúšam sa nezabudnúť, že som to nebol ja, kto Oscara získal," uviedol Navaľnyj na sociálnej sieti.



V sérií tvítov na svojom účte sa poďakoval kanadskému režisérovi Danielovi Roherovi a ľuďom, ktorí sa na výrobe filmu podieľali. Poďakoval sa aj svojej manželke Juliji a spojencom v protikorupčnej nadácií.



Film Navaľnyj získal v nedeľu cenu Americkej akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v kategórii dokumentárny film. Zachytáva Navaľného boj proti korupcii, jeho otravu v roku 2020, z ktorej obviňuje Kremeľ, následné zotavovanie sa v Nemecku a návrat do Moskvy, kde bol zadržaný. Neskôr bol odsúdený na dva a pol roka odňatia slobody a vlani mu súd vymeral ďalší deväťročný trest.



Roher pri preberaní Oscara povedal, že ju venuje Navaľnému a všetkým politickým väzňom na svete. Navaľnyj si odpykáva trest vo väzení s prísnym režimom stráženia vo Vladimírskej oblasti v Rusku.