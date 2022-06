Navaľného právnici nesmú do väzenia nosiť žiadnu záznamovú techniku

Moskva 28. júna (TASR) - Krajský súd v ruskom meste Vladimir potvrdil v utorok rozhodnutie okresného súdu, ktorý právnikom opozičného politika Alexeja Navaľného zakázal, aby si na stretnutia so svojím mandantom vo väzení nosili notebooky a smartfóny.



Navaľnyj sa na súdnom pojednávaní zúčastnil prostredníctvom videospojenia z väznice v meste Melechov, kam ho previezli v polovici júna, informovala agentúra AP.



Navaľného sťažnosť v tejto veci sa týkala ešte pomerov vo väznici v meste Pokrov, v ktorej si odpykával trest, dokým ho previezli do Melechova. Namietal proti tomu, že jeho právnici museli pred každým stretnutím s ním odovzdať svoje mobilné telefóny, notebooky, diktafóny, elektronické médiá a zariadenia na ukladanie dát, ako aj príslušenstvo k nim.



Navaľnyj v tejto veci podal sťažnosť na súd v meste Petuški, ktorý však jeho podnet 25. marca zamietol.



Tri dni pred tým lefortovský súd v Moskve odsúdil Navaľného na ďalších deväť rokov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia a na pokutu 1,2 milióna rubľov (21.585 eur) za podvod a pohŕdanie súdom. Politik svoju vinu nepriznal.



Agentúra AP pripomenula, že mnohí Navaľného blízki spolupracovníci odišli do exilu a viacerí z tých, čo zostali v Rusku, sú stíhaní. Posledným z nich je Iľja Jašin, ktorý bol v pondelok večer zadržaný a v utorok odsúdený na 15 dní väzenia za kladenie odporu polícii.



Zasahujúci príslušníci polície vo svojom hlásení nadriadeným tvrdia, že Jašin jedného z nich chytil za uniformu a vulgárne ho urážal. Jašin to poprel, pričom uviedol, že policajti ho oslovili, keď sedel na lavičke so svojou priateľkou. Následne ho bez vysvetlenia požiadali, aby šiel s nimi.



"Nie som blázon, aby som sa pustil do bitky s tromi policajtmi," povedal Jašin vo videu zverejnenom v aplikácii Telegram.



Na pojednávaní moskovského súdu Jašin v utorok vyhlásil, že bol zadržaný z politických dôvodov. Ide podľa neho o spôsob, ako naňho vyvíjať tlak, napríklad v súvislosti s komunálnymi voľbami v Moskve, keď sa mu takto snažia zabrániť v organizovaní predvolebnej kampane. Pripomenul, že "v posledných dňoch sa mestom prehnala séria zatknutí nezávislých poslancov".



Jašin tiež vyjadril predpoklad, že jeho vzatie do väzby je "prológom k budúcej trestnej veci" - podobne ako v prípade opozičného politika Vladimira Kara-Murzu, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe pre svoje protivojnové postoje a vyjadrenia.



Podľa Jašina ide tiež o ďalší náznak od príslušných úradov, aby z Ruska emigroval, čo on donedávna rozhodne odmietal.



Jašin je od začiatku ostrým kritikom invázie ruských jednotiek na Ukrajinu, pričom je jedným z tých politikov a aktivistov, ktorí sa tzv. špeciálnu vojenskú operáciu aj verejne odvážia pomenovať slovom "vojna". V máji v tejto súvislosti dostal súdny príkaz zaplatiť pokutu 90.000 rubľov (1618 eur) za diskreditáciu ruskej armády.