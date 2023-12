Navaľného presunuli do trestaneckej kolónie v Arktíde

Moskva 25. decembra (TASR) - Uväzneného lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, ktorý bol takmer tri týždne nezvestný, presunuli do trestaneckej kolónie v Arktíde. V pondelok to oznámila jeho hovorkyňa. TASR informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"Našli sme Alexeja Navaľného. V súčasnosti sa nachádza v trestaneckej kolónii IK-3 v meste Charp v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu. Dnes ho navštívil jeho právnik, Alexejovi sa darí dobre," vyhlásila jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová.



Kolónia sa nachádza približne 1900 kilometrov severovýchodne od Moskvy a podľa právnika Ivana Ždanova ide o jednu z najsevernejších a najvzdialenejších kolónií.



"Podmienky sú tam drsné, s osobitným režimom vo večne zamrznutej oblasti" a veľmi obmedzeným kontaktom s vonkajším svetom, poznamenal Ždanov.



Ždanov tiež poďakoval podporovateľom, aktivistom, novinárom aj médiám za podporu. Uviedol, že Navaľného podporovatelia poslali 618 žiadostí o oznámenie miesta jeho pobytu. Pôvodne sa nachádzal v trestaneckej kolónii 250 kilometrov východne od Moskvy.



Navaľného spojenci sa pripravovali na jeho presun do trestaneckej kolónie so špeciálnym režimom, čo je v ruskom väzenskom systéme najtvrdší typ väzenia. Od 6. decembra však nebolo známe, kde sa nachádza, čo vzbudilo obavy aj zo strany západných štátov a ľudskoprávnych organizácií.



Agentúra AP podotkla, že presuny väzňov do iných väzníc v Rusku zvyčajne trvajú dlho, niekedy aj týždne, počas ktorých o väzňoch nie sú poskytované príbuzným a advokátom žiadne správy a informácie o mieste ich pobytu sú obmedzené alebo nedostupné.



Navaľnyj (47), ktorý je tŕňom v oku ruského prezidenta Vladimira Putina, je od roku 2021 uväznený na 19 rokov pre obvinenia z extrémizmu. Za mreže sa dostal po tom, čo prežil pokus o vraždu otravou.