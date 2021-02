Navaľného presunuli z moskovskej vyšetrovacej väznice

Moskva 25. februára (TASR) - Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného presunuli z vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina v Moskve do iného zariadenia a bezprostredne nebolo jasné kam. Agentúre Interfax to vo štvrtok povedal Navaľného právny zástupca Vadim Kobzev.



Kobzev podľa vlastných slov prišiel vo štvrtok do väznice Matrosskaja tišina na stretnutie s Navaľným, po príchode mu však bolo povedané, že jeho klient už v tomto zariadení nie je. "Pravdepodobne ho previezli do väzenia, ale je možné, že ho vzali niekam inam," povedal advokát.



Kritik Kremľa a bojovník proti korupcii Navaľnyj (44) sa 17. januára vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovo-paralytickou látkou novičok. Okamžite po prílete do Moskvy ho zadržali a vzali do väzby.



Nasledujúci deň mu súd v zrýchlenom konaní vymeral 30-dňovú väzbu, pričom umiestnený bol práve do moskovskej vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina.



Navaľného následne minulú sobotu odsúdili v dvoch procesoch, v prípade ohovárania veterána druhej svetovej vojny i v rámci odvolacieho konania v kauze Yves Rocher. V kauze ohovárania musí Navaľnyj zaplatiť pokutu 850.000 rubľov (približne 9500 eur). V prípade údajnej sprenevery desiatok miliónov rubľov spoločnosti Yves Rocher mu zase iný moskovský súd potvrdil nepodmienečný trest väzenia.



Tento súd zároveň Navaľnému skrátil dĺžku už vyneseného trestu o jeden a pol mesiaca, ktorý strávil od konca decembra 2014 do konca februára 2015 v domácom väzení. Navaľnyj tak bude vo väzení dva roky a šesť mesiacov.



Súdne konanie v kauze Yves Rocher sa konalo na podnet ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN), podľa ktorej sa Navaľnyj opakovane nedostavil na schôdzku s probačným úradníkom. Táto povinnosť mu vyplývala z podmienečného trestu, na ktorý bol v kauze Yves Rocher odsúdený.