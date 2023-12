Navaľného prevážajú do inej väznice

Moskva 15. decembra (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj opustil územie Vladimírskej oblasti, kde si doteraz odpykával svoj trest, a je prevážaný do nápravnovýchovného ústavu v inej časti krajiny. Jeho príchod tam bude zverejnený v súlade so zákonom. Uvádza sa to vo vyhlásení ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) prečítanom v piatok na zasadnutí súdu, ktorý sa zaoberal Navaľného sťažnosťou na vedenie väznice IK-6 v Melechove.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra Reuters, Navaľného spolupracovníci a prívrženci, ktorí od augusta očakávali jeho presun do väzenského tábora s osobitným režimom - ide o najprísnejší stupeň stráženia v ruskom väzenskom systéme -, tvrdia, že advokáti sa s Navaľným nevideli od 6. decembra, preto vyvolali poplach.



Proces presunu väzňov po železnici - často naprieč celým Ruskom - môže trvať aj niekoľko týždňov. Právnici a rodina počas prevozu nedostávajú žiadne informácie, kde sa odsúdený momentálne nachádza a v akom je stave. Dostanú ich až vtedy, keď dorazí na miesto určenia.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová podľa Reuters v piatok uviedla, že nie je známe, kam politika odviezli. Dodala, že právnikom bolo povedané, že Vladimírsku oblasť opustil 11. decembra.



Jarmyšová v súvislosti s tým vyjadrila počudovanie nad tým, že právnici nemali možnosť stretnúť sa s Navaľným, ak v čase od 6. decembra bol stále vo väznici IK-6.



Navaľného, bývalého právnika, ktorý sa stal známym tým, že pranieroval elitu okolo ruského prezidenta Vladimira Putina a obvinil ju z rozsiahlej korupcie, odsúdili v auguste na ďalších 19 rokov väzenia - k 11 a pol roku straty slobody, ktoré si v tom čase už odpykával.



Alexej Navaľnyj si vyslúžil obdiv pomerne nesúrodej ruskej opozície i svojich priaznivcov v zahraničí za to, že sa začiatkom roku 2021 dobrovoľne vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z pokusu o otrávenie nervovoparalytickou látkou.



Navaľnyj i jeho blízki spolupracovníci tvrdia, že bol otrávený počas pracovnej cesty po Sibíri v auguste 2020.



Kremeľ popiera, že by sa ho pokúsil zabiť, a uvádzal, že neexistujú dôkazy, že bol otrávený nervovoparalytickou látkou - špecializované západné laboratóriá však testmi dokázali opak.



Kým priaznivci považujú Navaľného za ruskú verziu juhoafrického bojovníka proti apartheidu Nelsona Mandelu, ktorý jedného dňa vyjde z väzenia a povedie svoju krajinu, ruské vedenie označuje jeho i jeho stúpencov za extrémistov napojených na americkú spravodajskú službu CIA, ktorí sa snažia destabilizovať Rusko.