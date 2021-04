Navaľného previezli do väzenskej nemocnice

Moskva 19. apríla (TASR) - Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného previezli v pondelok do väzenskej nemocnice, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na ruské väzenské úrady.



"Navaľného zdravotný stav je považovaný za uspokojivý," uviedol Úrad Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN). Odsúdeného Navaľného podľa FSIN každý deň kontroluje všeobecný lekár. Takisto mu na základe jeho súhlasu predpísali liečbu vitamínmi.



Nemocnica, kam ho previezli, je podľa DPA špecializovaná pozorovanie podobných pacientov.



Navaľnyj vyhlásil 31. marca vo väzenskej kolónii v meste Pokrov východne od Moskvy protestnú hladovku, ktorou sa domáha adekvátnej lekárskej starostlivosti po tom, ako začal trpieť bolesťami chrbta a znecitliveli mu končatiny.



Kritik Kremľa Navaľnyj si v Pokrove odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher, ktorý súd v Moskve začiatkom februára zmenil z podmienečného na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v predbežnej väzbe a domácom väzení, si musí vo väzení odsedieť dva a pol roka.



Navaľného - najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina - vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľného zadržanie a odsúdenie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov.



Ruská polícia v pondelok Navaľného podporovateľov varovala, aby sa nezúčastňovali na demonštráciách plánovaných opozíciou na stredu 21. apríla, píše agentúra AFP. Tieto zhromaždenia sa majú konať v 39 ruských mestách.