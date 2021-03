Navaľného previezli z väznice Koľčugino do Pokrova

Moskva 12. marca (TASR) - Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného previezli do nápravného tábora č. 2 (IK-2) v meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti, kde si odpyká trest vynesený v kauze Yves Rocher. S odvolaním sa na orgány činné v trestnom konaní o tom v piatok večer informovala agentúra TASS.



Politikova právnička Oľga Michajlovová dodala, že v piatok celý deň aj s kolegom čakali, kým im vedenie vyšetrovacej väznice v Koľčugine umožní stretnutie s Navaľným.



Pod rôznymi zámienkami úrady stretnutie stále odďaľovali, až im napokon dozorcovia na konci pracovnej zmeny oznámili, že ich mandant bol prevezený do iného zariadenia. Odmietli však uviesť kam.



Michajlovová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy upozornila, že úrady sú povinné informovať o prevozoch odsúdených, a to ich právnikov i príbuzných. V Navaľného prípade tak neurobili.



Správa o prevoze Navaľného z vyšetrovacej väznice v meste Koľčugino vo Vladimirskej oblasti sa objavila v piatok. Už dávnejšie sa v ruských médiách špekulovalo, že bude prevezený práve do Pokrova.



Spravodajský portál Meduza.io pripomenul, že Navaľnyj sa ocitol vo väzbe v polovici januára - hneď po svojom návrate z liečenia v Nemecku.



Následne mu súd vo februári zmenil pôvodne podmienečný trest väzenia vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v cele predbežného zadržania a v domácom väzení, si bude musieť vo väzení odsedieť dva a pol roka.



Meduza.io spresnila, že 25. februára bol Navaľnyj preložený z moskovskej vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina, pričom až 3. marca vyšlo najavo, že je vo väznici v meste Koľčugino.