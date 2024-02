Navaľného príbuzní nemajú stále prístup k jeho telu

Moskva 19. februára (TASR) - Príbuzným už tretí deň nepovolili prístup k telu zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. Oznámila to v pondelok Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Navaľného matka Ľudmila pricestovala do trestaneckej kolónie IK-3 v sobotu ráno v sprievode právnika jej syna. Alexej Navaľnyj zomrel v piatok a Ľudmile Navaľnej tam povedali, že telo už poslali do márnice v sibírskom meste Salechard asi 50 kilometrov od trestaneckej kolónie. Úrady jej však doteraz nepovolili prístup k telu syna.



"Alexejova matka a jeho právnici dorazili (v pondelok) skoro ráno do márnice. Nebolo im povolené vstúpiť. Jedného z právnikov doslova vytlačili von. Keď sa zamestnancov spýtali, či je tam Alexejove telo, neodpovedali," napísala Jarmyšová na sociálnych sieťach.



Ruskí vyšetrovatelia Navaľného matke a právnikom povedali, že predĺžili vyšetrovanie úmrtia opozičného lídra, informovala hovorkyňa a dodala: "Nie je známe, ako dlho bude ešte trvať. Príčina úmrtia nebola stále 'určená'. Klamú, hrajú o čas a ani to neskrývajú."



Navaľnyj ako jeden z najvýraznejších kritikov Kremľa zomrel podľa ruských úradov v piatok v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom. Mal 47 rokov. Väzenská služba uviedla, že odsúdenému politikovi prišlo po vychádzke nevoľno a takmer okamžite stratil vedomie. Navaľného spolupracovníci v sobotu informovali, že jeho matke úradníci povedali, že jej syna postihol "syndróm náhleho úmrtia".



Podľa zdrojov nezávislého denníka Novaja Gazeta Europa by sa telo Navaľného malo nachádzať v márnici okresnej nemocnice v sibírskom meste Salechard.