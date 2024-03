Navaľného rodičia a priaznivci si pripomenuli 40 dní od jeho smrti

Moskva 26. marca (TASR) - Rodičia a priaznivci zosnulého lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného si v utorok pripomenuli 40 dní od jeho smrti v trestaneckom tábore za polárnym kruhom. Na jeho hrob na moskovskom Borisovskom cintoríne priniesli kytice kvetov, informuje agentúra AFP.



Na Borisovský cintorín, na ktorom hliadkovali príslušníci polície prišli aj rodičia zosnulého, matka Ľudmila a otec Anatolij Navaľní. Pred dreveným krížom na hrobe Navaľného sa počas dňa hromadili kvety a vence.



Štyridsiaty deň po úmrtí má pre pravoslávnych kresťanov veľký symbolický význam. Veria, že práve vtedy duša zosnulého opúšťa Zem, píše agentúra AFP.



K Navaľného hrobu však neprišla jeho vdova Julija, ktorá sa pre obavy z prenasledovania ruským úradmi zdržiava v zahraničnom exile. Štyridsať dní od manželovej smrti si tak pripomenula len prostredníctvom internetu.



"Dnes uplynulo 40 dní od Alexejovej vraždy. Veľmi ďakujem každému, kto si na to spomenul," napísala Julija Navaľná.



Zároveň zverejnila pieseň, ktorú na počesť jej manžela zložili a nahrali poprední ruskí hudobníci a umelci. Desaťminútové video je nakrútené v štýle Navaľného obľúbeného animovaného seriálu Rick a Morty. Objavujú sa v ňom aj jeho slová, ktorými počas života vyzýval Rusov, "aby sa nevzdali".



Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára v trestaneckej kolónii IK-3 v Jamalsku. Tam si vo veľmi tvrdých podmienkach odpykával 19-ročný trest odňatia slobody, ktorý bol považovaný za politickú odplatu za jeho dlhoročnú kampaň proti politike šéfa Kremľa Vladimira Putina. Za mrežami bol od januára 2021, keď sa vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa uzdravoval po otrave nervovoparalytickou látkou novičok.



V úmrtnom liste sa uvádza, že Navaľnyj zomrel prirodzenou smrťou, vraj následkom "syndrómu náhleho úmrtia". Jeho príbuzní a spolupracovníci sú však presvedčení, že bol zavraždený na príkaz Kremľa. Zodpovednosť za politikovu smrť pripisujú Putinovi aj západní politici.



Ruský súd minulý týždeň zamietol žalobu Ľudmily Navaľnej, ktorá sa sťažovala na to, že jej syn nedostával vo väzení náležitú zdravotnú starostlivosť. Súd sa však matkinou žalobou odmietol zaoberať s argumentom, že takúto sťažnosť by mohol podať len samotný Navaľnyj.