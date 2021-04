Navaľného spolupracovníci vyzvali Rusov, aby masovo vyšli do ulíc

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj hovorí so svojím advokátom počas vypočúvania na súde, ktorý ma rozhodnúť o tom, či sa podmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a šiestich mesiacov, ktorý dostal ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v roku 2014 v kauze Yves Rocher zmení na nepodmienečný a odpyká si ho vo väzení, 2. februára 2021 v Moskve, archívne foto. Foto: TASR/AP

Moskva 18. apríla (TASR) - Spolupracovníci väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, vyzvali v nedeľu Rusov, aby v stredu vyšli do ulíc a pomohli tak Navaľnému zachrániť život. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol na Facebooku Leonid Volkov, blízky spolupracovník Navaľného. Rusov vyzval, aby vyšli do ulíc v stredu večer, a síce len niekoľko hodín po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin prednesie prejav o stave krajiny.Podľa Volkova sa stredajšie zhromaždenie môže stať rozhodujúcim v boji protiv Rusku alebo tiež posledným opozičným zhromaždením na nadchádzajúce roky.uviedol s tým, že stredajšie protesty by mali byť masové.dodal.K výzve na protesty došlo deň po tom, ako Navaľného lekári informovali, že stav 44-ročného Navaľného je kritický a čoraz viac mu hrozí zlyhanie obličiek, pričom prakticky kedykoľvek u neho môže nastať zástava srdca a teda aj smrť.napísal na Facebooku kardiológ Jaroslav Ašichmin. Poukázal na Navaľného vysoké hodnoty draslíka v krvi a uviedol, že ho treba premiestniť na jednotku intenzívnej starostlivosti.Navaľnyj vyhlásil 31. marca vo väzenskej kolónii v meste Pokrov východne od Moskvy protestnú hladovku, ktorou sa domáha adekvátnej lekárskej starostlivosti po tom, ako začal trpieť bolesťami chrbta a znecitliveli mu končatiny. K takémuto kroku sa odhodlal prvýkrát v živote.Navaľnyj si v Pokrove odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher, ktorý súd v Moskve začiatkom februára zmenil z podmienečného na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v predbežnej väzbe a domácom väzení, si musí vo väzení odsedieť dva a pol roka.Najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľného zadržanie a odsúdenie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov.Navaľného prívrženci už skôr avizovali pripravovanú masovú demonštráciu s tým, že jej dátum oznámila, ak sa prostredníctvom Navaľného webstránky prihlási aspoň 500.000 predpokladaných účastníkov. Do nedele sa ich zaregistrovalo asi 475.000, organizátori sa však vzhľadom na politikov stav rozhodli už ohlásiť termín protestov. Podľa Navaľného hovorkyne Kiry Jarmyšovej by politikovi mohlo život zachrániť práve takéto veľké zhromaždenie.uviedla.