Navaľného spolupracovníčka Soboľová údajne opustila územie Ruska

Moskva 8. augusta (TASR) - Ľubov Soboľová, blízka spolupracovníčka väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, odišla z Ruska. Stalo sa tak niekoľko dní po tom, ako ju moskovský okresný súd z porušenia epidemiologických reštrikcií a obmedzil jej pohyb na obdobie 1,5 roka. Informovali o tom v nedeľu ruské televízne stanice RT a REN TV odvolávajúc sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou.



Soboľová podľa týchto zdrojov odletela v sobotu večer do Turecka. Samotnú Soboľovú sa médiám zastihnúť nepodarilo a ku kauze sa v jej mene nechceli vyjadriť ani jej spolupracovníci, uvádza agentúra Reuters.



Ľubov Soboľovú a niekoľkých ďalších prominentných predstaviteľov ruskej opozície, vrátane Navaľného brata, ruské úrady obvinili z porušovania epidemiologických opatrení. Tých sa mali dopustiť, keď v januári vyzývali občanov, aby sa zúčastnili na zhromaždeniach organizovaných na podporu Navaľného. Samotná Soboľová označila obvinenia za politicky motivovaný nezmysel.



Soboľovú následne uznal 3. augusta okresný súd v Moskve za vinnú z "podnecovania k porušovaniu zdravotných obmedzení" na nepovolenej demonštrácii.



Odsúdenie na "obmedzenie pohybu" znamenalo, že Soboľovej bolo zakázané nasledujúci rok a pol opúšťať svoj domov v čase od 22.00 h do 6.00 h, či zúčastňovať na hromadných podujatiach alebo opustiť Moskovskú oblasť. Trikrát za mesiac sa zároveň mala hlásiť na polícii.



Soboľová bola právničkou Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK). V roku 2019 sa usilovala o mandát v moskovskom mestskom zastupiteľstve. Mestská volebná komisia však jej kandidatúru zamietla s tým, že jej v podpisových hárkoch chýbali podpisy 231 podporovateľov. Podľa opozície však úrady s podpismi manipulovali a znehodnocovali ich. Soboľová sa účasti na komunálnych voľbách dožadovala aj hladovkou. Bola tiež jednou z ústredných postáv protivládnych moskovských protestov z leta 2019.



Začiatkom júna bol FBK súdom vyhlásený za extrémistickú organizáciu, čím sa dostal mimo zákona a následne bol rozpustený. Členovia ani sympatizanti organizácií označených ako "extrémistické" - v súlade so spornou legislatívou - nemôžu určitý čas napríklad kandidovať vo voľbách. To sa dotklo aj Soboľovej, ktorá chcela kandidovať na poslankyňu do Štátnej dumy v septembrových voľbách.