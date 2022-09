Navaľného spolupracovníčke z Ufy hrozí za extrémizmus 18 rokov väzenia

Moskva/Praha 20. septembra (TASR) - Spolupracovníčke ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v baškirskom meste Ufa, ležiacom na východe európskej časti Ruska, hrozí 18 rokov väzenia. Informovalo o tom v utorok Rádio Sloboda (RFE/RL) s tým, že to vyplýva z konečnej verzie obvinenia predloženej Liliji Čanyševovej.



Podľa neho je Čanyševová obvinená z organizovania aktivít extrémistickej skupiny, na čo zneužila svoje služobné postavenie. Previniť sa mala aj tým, že údajne vyzývala na extrémizmus a založila organizáciu, ktorá porušuje práva občanov Ruskej federácie.



Samotná Čanyševová všetky obvinenia odmieta. Ruské centrum na ochranu ľudských práv Memorial označilo vlani v decembri Čanyševovú za politickú väzenkyňu.



Čanyševová je vyšetrovaná v rámci trestného stíhania, ktoré je vedené voči Navaľnému a jeho najbližším spolupracovníkom.



Polícia zatkla Čanyševovú 10. novembra 2021 v Ufe. Predtým sa v jej byte, ako aj u mnohých ďalších prívržencov Navaľného v Ufe a iných mestách uskutočnili policajné prehliadky. Čanyševová je od svojho zatknutia vo vyšetrovacej väzbe - spočiatku bola v Ufe, neskôr ju previezli do Moskvy.



Čanyševová bola prvou osobou zadržanou pre podozrenie z extrémizmu po tom, ako sa úradom v Rusku podarilo reštrikciami rozložiť a zlikvidovať sieť politických štábov, ktoré v regiónoch Ruska pred poslednými prezidentskými voľbami založil Navaľnyj.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie tvrdí, že Navaľnyj so spojencami založili nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK), zriadili rozsiahlu sieť regionálnych kancelárií a zriadili webové stránky a kontá na sociálnych sieťach s cieľom diskreditovať ruskú vládu a úrady, destabilizovať situáciu v regiónoch a vytvárať vo verejnosti dojem o potrebe násilného zvrhnutia moci.



Sranica RFE/RL pripomenula, že v júni minulého roku moskovský mestský súd na žiadosť prokuratúry vyhlásil Navaľného nadáciu i jeho politické štáby za extrémistické organizácie a zakázal ich činnosť