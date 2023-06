Navaľného spolupracovníčku odsúdili na sedem a pol roka za extrémizmus

Moskva 14. júna (TASR) - Za založenie alebo účasť v extrémistickej organizácii v stredu odsúdili na sedem a pol ročné väzenie bývalú šéfku miestneho politického štábu lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného. Oznámila to ruská nezávislá ľudskoprávna monitorovacia skupina OVD-Info, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Lilija Čanyševová bola koordinátorkou Navaľného štábu v uralskom meste Ufa. Na rozsudok voči nej reagovali Navaľného stúpenci s rozhorčením. Navaľného hlavná spolupracovníčka Ľubov Soboľová označil verdikt za politický a uviedla, že ruský prezident Vladimir Putin tak do "trestaneckej kolónie posadil ďalšieho rukojemníka".



Navaľnyj je Putinovým najznámejším oponentom. V súčasnosti si odpykáva 11 a pol ročný za podvod a ďalšie obvinenia, ktoré boli podľa neho vymyslené, aby ho umlčali. Čelí aj ďalším obvineniam z extrémizmu, za ktoré by mu súd mohol väzenie predĺžiť o desiatky rokov.



Ľudskoprávni aktivisti a vlády západných krajín považujú Navaľného za politického väzňa. Kremeľ pravidelne odmieta odpovedať na otázky týkajúce sa jeho prípadu a odkazuje ich adresovať na súdy a väzenskú službu, píše Reuters.