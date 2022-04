Navaľného spolupracovníčku Sobolovú odsúdili na šesť mesiacov väzenia

Moskva 14. apríla (TASR) - Moskovský súd vo štvrtok zmenil podmienečný trest blízkej spolupracovníčke väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. Aktivistka Ľubov Sobolová bola v neprítomnosti odsúdená na takmer šesť mesiacov väzenia. Informovala o tom agentúra AP.



Sobolová bola v auguste odsúdená na podmienečný 18-mesačný trest za porušenie pandemických pravidiel. Po novom by si však mala za mrežami odsedieť päť mesiacov a 26 dní. Sobolová obvinenia odmietla a tvrdí, že sú politicky motivované. Nejde však o prvý verdikt, ktorý bol voči nej v Rusku vynesený. V apríli 2021 bola odsúdená na rok verejnoprospešných prác za porušovanie domovej slobody po tom, ako sa pokúsila konfrontovať údajného agenta, ktorý sa podľa nej podieľal na otrave Navaľného nervovoparalytickou látkou typu novičok v auguste 2020.



Navaľnyj bol zadržaný vlani po tom, ako sa vrátil z Nemecka, kde absolvoval liečenie. Moskva odmietla, že by bola do tohto činu akokoľvek zapojená. Líder opozície sa v súčasnosti nachádza v trestaneckej kolónii s najvyšším stupňom stráženia. Moskovský súd mu v marci udelil ďalší trest odňatia slobody v trvaní deväť rokov po tom, ako ho uznal za vinného z podvodu a pohŕdania súdom.