Navaľného spolupracovník požiadal aj s rodinou o politický azyl v USA

Kaliningrad 7. decembra (TASR) - Z Ruska do exilu odišiel ďalší blízky spolupracovník opozičného politika Alexeja Navaľného. Alexandr Černikov, ktorý bol šéfom Navaľného štábu v ruskej exkláve Kaliningrad, odišiel do USA, kde aj s rodinou požiadali o politický azyl. Informovalo o tom v utorok Rádio Sloboda (RFE/RL).



Po tom, čo súd v Moskve začiatkom júna označil všetky organizácie spojené s Navaľným za extrémistické, čím ich fakticky postavil mimo zákona, absolvoval Černikov podľa svojho vyjadrenia dva výsluchy v kauze "týkajúcej sa extrémizmu".



Denník Kommersant pred týždňom informoval, že z Ruska doteraz emigrovalo 14 z 38 bývalých koordinátorov štábov Navaľného a miesto, kde sa nachádzajú ďalší traja, nie je známe. V politike sa naďalej angažuje už len deväť bývalých šéfov Navaľného tímov v regiónoch, pričom siedmi spustili vlastné projekty. Dvaja z nich, ktorých Kommersant oslovil, však nevylúčili, že by tiež mohli emigrovať.



Sieť štábov založená pred poslednými prezidentskými voľbami Alexejom Navaľným na podporu jeho kandidatúry, dostala v apríli roku 2021 zákaz činnosti po tom, čo moskovská prokuratúra požadovala vyhlásenie tejto siete i iných štruktúr spájaných s týmto politikom za extrémistické.



Samotný Navaľnyj je od februára vo väzení, keď mu bol v kauze údajnej sprenevery zmenený podmienečný trest na nepodmienečný. Ruské úrady viacerých jeho spolupracovníkov, z ktorých mnohí utiekli z Ruska, v septembri obvinili zo založenia extrémistickej skupiny.



Začiatkom novembra bola v súvislosti s údajným vytvorením extrémistickej komunity zatknutá bývalá šéfka Navaľného štábu v meste Ufa Lilija Čanyševová. Práve jej zatknutie podnietilo mnohých jej kolegov k tomu, aby z Ruska emigrovali.



Jeden z nich, Sergej Bojko, bývalý koordinátor Navaľného štábu v Novosibirsku, vysvetlil, že do Ruska sa nevráti, lebo "nikomu nemôžem pomôcť (dostať sa) z väzenia".