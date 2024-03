Navaľného spolupracovník tvrdí, že útok naňho bol pozdravom od Putina

Prečítajte si aj: Navaľného spolupracovník Volkov sa v Litve stal terčom útoku

Grozev o útoku na Volkova: "Začal sa veľký teror malého diktátora" - Putina

Vilnius/Londýn 13. marca (TASR) - Ruský opozičný politik Leonid Volkov tvrdí, že útok, ktorého bol v utorok vo Vilniuse terčom, bol "pozdravom" od ruského prezidenta Vladimira Putina.konštatoval Volkov.Informoval, že útočník konal, akoby z neho. Dodal, že útok sa odohral priamo na dvore jeho domu, pričom ho útočník kladivom najmenej 15-krát zasiahol do nohy.doplnil Volkov podľa BBC. Volkov napriek všetkému deklaroval, že bude pokračovať v práci.citoval Volkov obľúbený slogan opozičného vodcu Alexeja Navaľného, ktorý pred mesiacom zomrel vo väzení.Niekoľko hodín pred útokom Volkov poskytol rozhovor exilovému ruskému webu Meduza, v ktorom hovoril aj o ohrození bezpečnosti ľudí z tímu Navaľného.Konštatoval, žePodľa Volkova táto možnosť vyzerá ako úplne logický vývoj po zatiaľ dostatočne neobjasnenej smrti Navaľného vo väzení za polárnym kruhom, ktorú tamojšie väzenské úrady oznámili 16. februára.Volkov mal v minulosti na starosti Navaľného regionálne štáby a ako stratég aj volebné kampane – Navaľnyj totiž kandidoval na post primátora Moskvy (v roku 2013) a snažil sa vyzvať aj Putina, a to v prezidentských voľbách v roku 2018.Minulý rok Volkov a jeho tím spustili kampaň, ktorej cieľom je kontaktovať čo najväčší počet Rusov, či už telefonicky alebo online, a nabádať ich, aby v blížiacich sa prezidentských voľbách hlasovali proti Putinovi a boli aktívni v politike.K útoku na Volkova došlo niekoľko dní pred prezidentskými voľbami v Rusku, ktoré sa budú konať od 15. do 17. marca, pripomenula agentúra AP.Tím Alexeja Navaľného už niekoľko týždňov vyzýva svojich priaznivcov na masovú účasť na kampani Napoludnie proti Putinovi - očakáva sa, že tí, ktorí plánujú v blížiacich sa prezidentských voľbách hlasovať proti Putinovi, prídu do volebných miestností v rovnakom čase – v nedeľu 17. marca o 12.00 h miestneho času.Volkov vlani nečakane odstúpil z postu predsedu medzinárodnej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) - došlo k tomu po tom, ako bol nútený verejne priznať, že listom požiadal vedenie Európskej komisie o zrušenie sankcií voči ruskému miliardárovi Michailovi Fridmanovi.Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis je šokovaný útokom, ktorého terčom sa v utorok večer vo Vilniuse stal ruský opozičný politik Leonid Volkov, blízky spolupracovník vodcu ruskej opozície Alexeja Navaľného.Vo svojom statuse na sieti X Landsbergis informoval, že prípadom sa už zaoberajú príslušné orgány. Avizoval, že páchatelia sa budú zodpovedať za svoj čin.Útok na Volkova potvrdila aj litovská polícia, ktorá tohto politika vo svojej správe označila zainformoval spravodajský web Delfi.Podľa Navaľného hovorkyne Kiry Jarmyšovej Volkova po útoku previezli do nemocnice.Jarmyšová pred tým na sociálnych sieťach uviedla, že útok na Volkova sa odohral neďaleko domu, kde tento politik býva. Jarmyšová popísala, že neznáme osoby najprv rozbili na aute okno na strane vodiča, potom Volkovovi nastriekali do očí slzotvorný plyn a následne ho začali biť kladivom.Niekoľko hodín pred útokom Volkov poskytol rozhovor exilovému ruskému webu Meduza, v ktorom hovoril aj o ohrození bezpečnosti členov Navaľného tímu.Konštatoval, žePodľa Volkova táto možnosť vyzerá ako úplne logický vývoj po zatiaľ dostatočne neobjasnenej smrti Alexeja Navaľného vo väzení za polárnym kruhom, ktorú tamojšie väzenské úrady oznámili 16. februára.Volkov dodal, že Navaľného tím teraz aj v súvislosti s touto tragickou udalosťou prehodnocuje doteraz platné bezpečnostné protokoly. Konkretizovať ich však odmietol.Investigatívny novinár Christo Grozev, ktorý spolupracoval s Navaľným a odhalil osoby zodpovedné za jeho otrávenie nervovoparalytickou látkou novičok, útok na Volkova v statuse na sieti X komentoval slovami:", čím mal na mysli ruského prezidenta Vladimira Putina.dodal Grozev na sociálnej sieti X.K útoku na Volkova došlo niekoľko dní pred prezidentskými voľbami v Rusku, ktoré sa budú konať od 15. do 17. marca, pripomenula agentúra AP.Tím Alexeja Navaľného už niekoľko týždňov vyzýva svojich priaznivcov na masovú účasť na kampani Napoludnie proti Putinovi - očakáva sa, že tí, ktorí plánujú v blížiacich sa prezidentských voľbách hlasovať proti Putinovi, prídu do volebných miestností v rovnakom čase – v nedeľu 17. marca o 12.00 h miestneho času.Túto stratégiu podporil aj Alexej Navaľnyj. Po jeho smrti jeho druhovia označili túto akciu zaVolkov mal v minulosti na starosti Navaľného regionálne štáby a ako stratég aj volebné kampane – Navaľnyj totiž kandidoval na post primátora Moskvy (v roku 2013) a snažil sa vyzvať aj Putina, a to v prezidentských voľbách v roku 2018. Volkov pred niekoľkými rokmi odišiel do exilu pod tlakom ruských úradov.Minulý rok Volkov a jeho tím spustili kampaň, ktorej cieľom je kontaktovať čo najväčší počet Rusov, či už telefonicky alebo online, a nabádať ich, aby hlasovali proti Putinovi a boli aktívni v politike.