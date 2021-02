Navaľného spolupracovník vyzval na ďalší protest

Moskva 9. februára (TASR) - Blízky spolupracovník uväzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného oznámil v utorok plán na nový celoštátny protest na jeho podporu. Leonid Volkov vyzval Rusov, aby sa v nedeľu večer zhromaždili na dvoroch pri svojich bydliskách a zasvietili bleskom na mobile. Informovala o tom agentúra Reuters.



Volkov uviedol, že tento nový formát protestov - pripomínajúci taktiku protivládnej opozície v susednom Bielorusku - by mal pomôcť demonštrantom udržať si odstup od polície.



Volkov vyzval ľudí vo veľkých ruských mestách, aby sa o 18:00 h SEČ zhromaždili na dvoroch blízko svojho bydliska, pričom by tam niekoľko minút stáli a svietili baterkou na mobilných telefónoch.



Takisto ľuďom navrhol, aby priniesli sviečky a vytvorili z nich srdce v spojitosti s Dňom sv. Valentína, sviatku zamilovaných, ktorý pripadá na nedeľu. Cieľom je podľa jeho slov zaplaviť sociálne siete fotografiami z tohto krátkeho, približne 15-minútového protestu.



"Žiaden OMON (špeciálna policajná jednotka), žiadny strach. Možno sa zdá, že tých 15 minút nič nezmení, ale v skutočnosti zmenia všetko," napísal Volkov na sieti Telegram.



Navaľnyj, najvýznamnejší domáci kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, bol minulý utorok odsúdený na takmer tri roky väzenia. Jeho vzatie do väzby okamžite po návrate z Nemecka, kde sa liečil po pokuse o otravu látkou novičok, následný súdny proces a rozsudok podnietili v Rusku v priebehu troch týždňov tri vlny protestných zhromaždení, rázne odsúdenie zo strany Západu a úvahy o uvalení sankcií voči Moskve.



Na týchto protestoch boli zadržané tisíce ľudí, niektorí kľúčoví spojenci Navaľného sú v domácom väzení alebo mimo Ruska a polícia sa uchýlila k čoraz tvrdšej taktike, keď hrubú silu používala proti demonštrantom a v niektorých prípadoch aj proti novinárom.