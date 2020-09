Navaľného štáb v Novosibirsku sa stal terčom útoku maskovaných mužov

Moskva 8. septembra (TASR) - Sídlo štábu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v meste Novosibirsk na ruskej Sibíri sa v utorok stalo terčom útoku. Jeho páchateľmi bola dvojica neznámych maskovaných mužov.



Ako informoval spravodajský portál Meduza.io, jeden z maskovaných mužov s výkrikom "Buzeranti!" v priestoroch štábu hodil o zem fľašu s leptavou tekutinou. Prítomné osoby následne začali pfociťovať nevoľnosť a závraty.



Podľa agentúry AFP dvoch ľudí previezli do nemocnice, kde sa podrobili testom. V čase útoku sa v priestoroch nachádzalo asi 50 ľudí, ktorí prišli na inštruktáž pre pozorovateľov nadchádzajúcich regionálnych volieb.



Jeden z dobrovoľníkov sa pritom sťažoval, že keď sa nemocničný personál dozvedel, že ošetrenie žiadajú ľudia zo štábu Navaľného, "začali sa správať neprimerane, situáciu zľahčovať a žartovať o nej" s tým, že aktivistom predpíšu na upokojenie liek s obsahom glycínu. Lekári vtipkovali, že aktivisti "nemajú čo robiť", tak "behajú po nemocniciach, aby sa nejako zabavili".



Podľa niektorých ruských médií polícia označila danú chemickú látku za antiseptikum používané vo veterinárnej medicíne, ktoré sa vyznačuje prenikavým a nepríjemným zápachom.



Útok sa odohral v priestoroch, kde okrem Navaľného štábu sídli aj štáb opozičnej predvolebnej koalície Novosibirsk 2020. Táto koalícia sa v nadchádzajúcich regionálnych voľbách, ktoré sa budú konať 13. septembra, bude súperiť o hlasy voličov s vládnou stranou Jednotné Rusko a komunistami. Podľa portálu Meduza.io budú "voľby v Novosibirsku veľmi zaujímavé" práve vzhľadom na silné postavenie opozičnej liberálnej koalície.



Samotný Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný na berlínskej klinike Charité, kam ho previezli 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk, kde ho 20. augusta previezli do nemocnice po tom, ako mu počas letu z Tomska do Moskvy prišlo v lietadle nevoľno.



Nemecká spolková vláda dňa 2. septembra informovala, že má "nesporné dôkazy", že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok.



Táto látka bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Tento útok sa odohral v anglickom meste Salisbury.



Klinika Charité v pondelok 7. septembra oznámila, že Navaľného lekári prebudili z umelého spánku a postupne ho odpájajú od pľúcnej ventilácie. Navaľnyj podľa lekárov reaguje už aj na slovné podnety. Klinika však nechcela špekulovať o potenciálnych následkoch otravy. Vysvetlila, že je na to ešte príliš skoro.