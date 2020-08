Navaľného stav je stabilizovaný; lekári mu robia rozsiahle testy

Berlín 22. augusta (TASR) - Zdravotný stav ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorého vo štvrtok z dôvodu možnej otravy hospitalizovali v ruskom meste Omsk, a v noci na sobotu ho lietadlom previezli do nemeckej metropoly Berlín, je stabilizovaný. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na mimovládnu organizáciu Cinema for Peace, ktorá si lietadlo na jeho prevoz objednala.



"Navaľného stav je stabilizovaný," povedal šéf Cinema for Peace Jaka Bizilj po tom, ako na berlínskom letisku Tegel v sobotu ráno o 08.47 h pristálo lietadlo s Navaľným. Z ruského mesta Omsk odletelo približne 08.00 h miestneho času (04.00 h SELČ).



Lekári berlínskej nemocnice Charité začali Navaľnému, ktorý sa nachádza v kóme, robiť "rozsiahle" diagnostické testy, uviedla agentúra DPA.



"Po skončení vyšetrení a po konzultáciách s jeho rodinou lekári určia diagnózu a rozhodnú o ďalších krokoch liečby. Vyšetrenia si budú vyžadovať istý čas," vyhlásili zástupcovia nemocnice.



Nemecká vláda "dúfa, že liečba v (nemocnici) Charité povedie k zlepšeniu jeho stavu a umožní mu úplné uzdravenie", povedal pre DPA hovorca tamojšej vlády Steffen Seibert.



Ruskí lekári najskôr prevoz pacienta do Nemecka odmietali s tým, že jeho zdravotný stav takýto transport neumožňuje, keďže je v kóme a musel byť napojený na pľúcnu ventiláciu. Neskôr však prevoz povolili s tým, že sa jeho stav medzitým stabilizoval.



Štyridsaťštyriročný Navaľnyj pocítil vo štvrtok počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy nevoľnosť a neskôr stratil vedomie. Podľa svojej hovorkyne bol pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola pridaná do šálky ranného čaju.