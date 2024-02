Jarmyšová: Navaľného telo rodine nevydajú ešte najmenej 14 dní

Moskva 19. februára (TASR) - Ruskí vyšetrovatelia oznámili právnikom a matke zosnulého opozičného politika Alexeja Navaľného, že jeho telo im nateraz nevydajú. Ako na sociálnych sieťach informovala Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, telo bude ešte 14 dní podrobované akémusi "chemickému skúmaniu". Správu o tom TASR prevzala z agentúry AFP.



Ruské úrady oznámili Navaľného smrť minulý piatok. Jeho matke odvtedy odopierajú prístup k telu syna i jeho vydanie na pochovanie.



"Vyšetrovatelia povedali Alexejovej matke a právnikom, že telo nevydajú a v nasledujúcich 14 dňoch vykonajú chemickú analýzu, vyšetrovanie," uviedla Navaľného hovorkyňa Kira Jarymšová v príspevku na streamovacom kanáli YouTube.



Petíciu za bezodkladné vydanie tela Navaľného jeho rodine za necelé dva dni podpísalo viac ako 46.000 ľudí. Petíciu inicioval ľudskoprávny projekt OVD-Info, ktorý ju adresoval Vyšetrovaciemu výboru Ruskej federácie (Sledkom).



Riaditeľ Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ivan Ždanov prirovnal predlžovanie lehôt na preverenie okolností smrti Alexeja Navaľného k tomu, čo sa dialo po pokuse o atentát na tohto politika v auguste 2020.



"Teraz sa príbuzní dozvedeli, že termíny boli predĺžené. To isté bolo po otrave v Omsku. To isté sa dialo s (Navaľného osobnými) vecami, ktoré neboli po otrave vydané. Raz za čas predlžovali termíny vyšetrovania, ale nikdy nič nevrátili," napísal Ždanov na svojom kanáli v sieti Telegram.



Podľa riaditeľa FBK ruské úrady predlžovaním lehoty vyšetrovania a analýz "bezostyšne klamú" a zavádzajú príbuzných, keď im tvrdia, majú záujem vyriešiť všetko čo najskôr.



"Je jasné, o čo ide: upratujú stopy po svojom zločine. Čakajú, kým sa vlna nenávisti a hnevu voči nim utíši," dodal Ždanov.



V diskusii pod statusom Jarmyšovej viacerí diskutéri napísali, že úrady sa takto snažia "skryť stopy po vražde".



Iní sa domnievajú, že telo rodine nevydajú ani po dvoch týždňoch, ďalší špekulujú, že sa tak nestane do prezidentských volieb v polovici marca a po nich rodine vydajú len spopolnené pozostatky. Jeden z diskutujúcich konštatuje, že údajná "chemická expertíza je len podpisom na priznaní otravy".



Ruská Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) v piatok 16. februára oznámila, že Alexej Navaľnyj zomrel v kolónii v obci Charp v Jamalskonemeckom autonómnom okruhu. Telo politika jeho rodine doteraz nevydali. Predpokladá sa, že z väznice bolo prepravené do márnice v meste Salechard.



Novinárom z nezávislých ruských médií sa na záznamoch z bezpečnostných kamier podarilo vypátrať kolónu vozidiel FSIN, ktorá v noci na 17. februára vyrážala z mesta Labytnangi, ležiaceho najbližšieho k väznici, kde si Navaľnyj odpykával trest, smerom na Salechard.



Navaľného matke a právnikom však doteraz nedovolili ani vstup do salechardskej márnice.