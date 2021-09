Navaľného tím odporúča voliť aj komunistov či ultranacionalistov

Moskva 16. septembra (TASR) – Väznený vodca ruskej opozície Alexej Navaľnyj v stredu vyzval ruských voličov, aby vo víkendových parlamentných voľbách – v rámci snahy o oslabenie kandidátov Kremľa – podporili kandidátov komunistickej strany, ľavice aj ultranacionalistov.



V zozname odporúčaných kandidátov vo voľbách do Štátnej dumy je okrem kandidátov Komunistickej strany Ruskej federácie aj takmer 50 kandidátov zastupujúcich ľavicovo orientovanú stranu Spravodlivé Rusko a 20 kandidátov ultranacionalistickej Liberálnodemokratickej strany Ruska. Informovala o tom agentúra AFP.



Dodala, že podľa prieskumov verejnej mienky sa vo voľbách do Štátnej dumy všeobecne očakáva ľahké víťazstvo vládnucej strany Jednotné Rusko. Voľby však súčasne nasledujú po sérii tvrdých zákrokov voči odporcom Kremľa, v ktorého rámci boli najhlasnejší kritici uväznení alebo z Ruska vyhostení.



Leonid Volkov, prominentný spojenec Navaľného, ktorý tiež žije v exile, vo vyhlásení na sieti Telegram uviedol, že Rusi, ktorí podporia kandidátov navrhovaných v systéme chytrého hlasovania, „budú v skutočnosti hlasovať za Navaľného".



Jednotné Rusko, ktoré dominuje parlamentu a je vnímané ako zrkadlo kremeľskej politiky, má v prieskumoch pred voľbami, ktoré sa uskutočnia od od piatku do nedele, pod 30 percent sympatizantov.



„Víťazstvo nad Jednotným Ruskom je ďalším krokom k získaniu slobody pre Navaľného," uviedla na sociálnej sieti Twitter jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová, ktorá je údajne tiež v cudzine.



AFP tiež informovala, že v stredu boli na Červenom námestí v Moskve zadržaní štyria aktivisti s transparentom s nápisom „Slobodu pre Navaľného, Putina do väzenia".



Podľa videa zverejneného internetovou službou YouTube ich protest trval necelých 30 sekúnd. Následne policajti transparent strhli a aktivistov zadržali.



Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií (Roskomnadzor) medzičasom zablokovala desiatky webových stránok prepojených s Navaľným vrátane jeho webovej stránky venovanej spomínanému taktickému hlasovaniu.



Regulátor taktiež vyvinul tlak na spoločnosti Google a Apple a požadoval, aby odstránili aplikácie projektu Chytré hlasovanie, ktorý v posledných rokoch viedol k tomu, že čoraz nepopulárnejšia vládnuca strana stratila vo voľbách do miestnych zastupiteľstiev množstvo mandátov.



Voľby do zastupiteľstiev rôzneho stupňa sa v Rusku budú konať počas troch dní – 17., 18. a 19. septembra. Občania budú voliť poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve budú konať doplňujúce voľby do mestskej Dumy.