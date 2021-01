Navaľného tím ohlásil ďalšie protesty, zadržali už vyše 2200 ľudí

Policajti blokujú demonštrantov počas protestu proti väzneniu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v Jekaterinburgu 23. januára 2021. Foto: TASR/AP

Demonštranti držia transparent počas protestu proti väzneniu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v Moskve 23. januára 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 23. januára (TASR) - Tím ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného oznámil, že na budúci víkend plánuje uskutočniť ďalšiu sériu protestov. Na sobotňajších demonštráciách za Navaľného prepustenie, ktoré prebiehali po celom Rusku, polícia dosiaľ zadržala už vyše 2200 ľudí, informovali aktivisti.Zatýkanie prebiehalo aj pred prísne stráženou moskovskou vyšetrovacou väznicou Matrosskaja tišina, kde držia Navaľného vo väzbe. Zhromaždili sa tam stovky demonštrantov, ktorých policajti rozháňali obuškami, informovala agentúra AFP.Aktivisti zaznamenali zatýkanie demonštrantov v približne stovke ruských miest, vo väčšine z nich však išlo len o menšie počty.Ľudskoprávna organizácia OVD-Info uviedla, že po celom Rusku bolo zadržaných minimálne 2250 demonštrantov, pričom toto číslo ešte zrejme nie je konečné. Najviac zadržaných bolo v Moskve (vyše 850), v druhom najväčšom meste Petrohrad (vyše 320) a v Novosibirsku (95).Najväčší z protestov prebehol v metropole Moskva, kde došlo k zrážkam demonštrantov s políciou. Podľa rôznych odhadov aktivistov tam vyšlo do ulíc 20.000-40.000 ľudí a polícii sa ich nepodarilo rozohnať ani do zotmenia. Nakrátko bola zadržaná aj Navaľného manželka Julija, ktorú však neskôr prepustili.V Petrohrade protestovalo vyše 10.000 demonštrantov.Koordinátor siete regionálnych štábov Alexeja Navaľného Leonid Volkov v sobotu, napriek rozsiahlemu zatýkaniu demonštrantov, oznámil, že na budúci víkend plánujú ďalšiu vlnu masových protestov, informoval portál Meduza.io.Volkov však priznal, že zorganizovať ich bude veľmi ťažké, keďže takmer všetci koordinátori Navaľného regionálnych štábov sú momentálne vo väzbe.Navaľnyj sa do Ruska vrátil 17. januára, keď v Nemecku ukončil liečbu po pokuse o otrávenie nervovoparalytickou látkou novičok. Ihneď po prílete ho úrady zadržali a nasledujúci deň ho súd vzal do väzby na 30 dní.