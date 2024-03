Navaľného tím pripravil pre voličov aplikáciu na voľbu proti Putinovi

Moskva 15. marca (TASR) - Opozícii naklonení voliči v Rusku na sociálnych sieťach informujú, ako ich úrady alebo nadriadení nútia ísť voliť - aj pod hrozbou prepustenia z práce alebo vylúčenia zo školy. Na sociálnych sieťach o tom v piatok informovali spolupracovníci ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorí dodali, že takéto správy dostávali celý uplynulý týždeň.



Podľa správ doručených do četu spravovaného Navaľného kolegami nadriadení od ľudí žiadajú hlasovať elektronicky alebo v konkrétny deň - najlepšie 15. a 16. marca, v konkrétnej volebnej miestnosti, alebo aby poslali fotografiu z volebnej miestnosti, či aby podali svojim nadriadeným hlásenie o "odvolení".



Navaľného tím upozorňuje, že takýto nátlak je porušením trestného zákonníka, keďže každý občan Ruskej federácie má právo voliť, ako a kedy chce, alebo nevoliť vôbec.



Navaľného spolupracovníci, ktorí pôsobia v exile, vyzývajú svojich priaznivcov, aby napriek všetkému - aj keď budú donútení voliť v prvých dvoch dňoch volieb alebo online - v nedeľu 17. marca napoludnie prišli do volebných miestností a v súlade so stratégiou Napoludnie proti Putinovi vyjadrili svoj odmietavý postoj k šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi a jeho politike.



"Druhýkrát už nebudete môcť hlasovať. Nebudú vám však môcť zakázať vyjadriť svoj postoj. Bude to hlas, ktorý sa nedá ukradnúť," deklaroval Navaľného tím.



Ako informovali na svojom webe, na oficiálnych kontách Navaľného tímu na sociálnych sieťach je k dispozícii bot, ktorý záujemcom pomôže vybrať si kandidáta či nájsť k bydlisku príslušnú volebnú miestnosť.



Je možné stiahnuť si do mobilu aj aplikáciu Foton-2024, ktorá vznikla podľa Navaľného nápadu a vyberá pre voliča kandidáta náhodne - pomocou svetelného lúča.



"Chápeme, že samým sa vám naozaj nechce vyberať jedného z kandidátov a neprijateľní sú všetci. Nechajte teda svetlo, nech rozhodne za vás," píše sa v návode.



Medzičasom sa na internete začala intenzívna kampaň diskreditácie stratégie, ktorú pre prezidentské voľby pripravil Navaľného tím.



Títo diskutéri vo svojich príspevkoch upozorňujú, že prívrženci opozície svojou účasťou na hlasovaní len posilňujú legitimitu volieb. Apelujú tiež na opozíciu v exile, aby výzvami na aktívnu účasť na akcii Napoludnie proti Putinovi nevystavovala ľudí v Rusku riziku zadržania či stíhania.



Navaľnyj prišiel už v roku 2018 s konceptom tzv. chytrého hlasovania: podstata takéhoto hlasovania spočíva v tom, že aplikácia voličovi v jeho volebnom obvode odporučí kandidáta, ktorý má potenciál poraziť kandidáta vládnej strany Jednotné Rusko. V prípade prezidentských volieb má táto taktika za cieľ odobrať hlasy Putinovi.



Podľa úradov Navaľnyj zomrel 16. februára vo väzenskom tábore za polárnym kruhom. V jeho úmrtnom liste sa uvádza, že zomrel prirodzenou smrťou. Príbuzní a spolupracovníci Navaľného, ako aj západní politici vinia z politikovej smrti ruského prezidenta Vladimira Putina - okrem iného aj pre neľudské podmienky, v ktorých si odpykával trest vynesený v politicky motivovaných kauzách.