Navaľného tím žiada od Západu ďalšie sankcie na ľudí z okolia Putina

Londýn 30. mája (TASR) - Spojenci nebohého kritika Kremľa Alexeja Navaľného vo štvrtok vyzvali Západ, aby na ruských oligarchov a osoby blízke prezidentovi Vladimirovi Putinovi uvalil ďalšie sankcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Navaľnyj zomrel v polovici februára vo väzení za polárnym kruhom, kde si odpykával 19-ročný trest odňatia slobody, ktorý bol ruskými opozičnými aj západnými predstaviteľmi považovaný za politickú odplatu za jeho kampaň proti politike Kremľa.



V úmrtnom liste sa uvádza, že zomrel prirodzenou smrťou. Politikovi priaznivci sú však presvedčení o tom, že bol zabitý, prinajmenšom zásluhou neľudských podmienok vo väzení. Kremeľ akúkoľvek účasť na jeho smrti popiera.



Navaľného tím vo štvrtok zopakoval tvrdenie, že Putin nesie "osobnú zodpovednosť za vraždu" Navaľného. "Našou úlohou je využiť každú príležitosť reagovať na tento ohavný zločin. Sankcie môžu byť jednou z takýchto reakcií, ale len vtedy, ak poškodia samotného Putina," citovala agentúra Reuters z vyhlásenia.



Ruské úrady označujú Navaľného aj jeho priaznivcov za extrémistov s údajnými prepojeniami na americkú Ústrednú spravodajskú službu (CIA), ktorých cieľom je destabilizovať Rusko.



Navaľného nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK) v Rusku zakázali, čo prinútilo viacero jeho spolupracovníkov utiecť z krajiny. V súčasnosti pôsobia v exile.



Navaľného tím vo svojom vyhlásení zverejnil aj tri zoznamy s 50 osobami, na ktoré by mali Spojené štáty, Británia aj Európska únia uvaliť sankcie. Sú medzi nimi ľudia blízki Putinovi, podnikatelia, vládni predstavitelia či osoby, ktoré FBK v rámci svojej protikorupčnej činnosti predtým preveroval.



Na zoznamoch figurujú ruskí olichargovia Roman Abramovič, Vladimir Potanin a Leonid Mikelson, ako aj vysokopostavení vládni predstavitelia vrátane vicepremiérov Denisa Manturova a Alexandra Novaka.



Reuters spomína aj poradcu Kremľa Nikolaja Patruševa, ministra financií Antona Siluanova a guvernérku ruskej centrálnej banky Eľviru Nabiullinovú. Igor Zelenskij, manžel Putinovej druhej dcéry Kateriny, sa takisto vyskytuje na zozname.



Na mnoho osôb, o ktorých píše Navaľného tím, sú už západnými krajinami uvalené sankcie. Európska únia v pondelok zverejnila nový balík sankcií namierených proti zamestnancom ruskej Federálnej väzenskej služby, ako aj sudcom či prokurátorom za porušovanie ľudských práv v súvislosti so smrťou Navaľného.



Právny zástupca FBK Alexander Pomazuev podľa Reuters spochybnil účinnosť nových európskych sankcií, pretože také obmedzenia, akým je zákaz cestovať do Londýna, zamestnancom väzenskej služby ani Putinovi podľa neho neublížia. Ruskému prezidentovi podľa Pomazueva "nezáleží na bolesti a utrpení väčšiny ľudí", ale osud oligarchov či svojich blízkych "ignorovať nemôže".