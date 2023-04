Navaľného tím: Zodpovednosť za smrť provojnového blogera nesie FSB

Moskva 3. apríla (TASR) — Tím podporujúci uväzneného ruského disidenta Alexeja Navaľného v pondelok dôrazne odmietol obvinenia ruských orgánov činných v trestnom konaní, podľa ktorých je žena podozrivá z vraždy proruského blogera napojená na Navaľného štáb. Informovala o tom agentúra DPA.



Navaľného spolupracovníci z nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) — opoziční aktivisti Ivan Ždanov a Leonid Volkov, ktorí žijú v exile —, v pondelok vyhlásili, že zodpovednosť za smrť blogera Vladlena Tatarského nesú agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).



"Všetko, čo sa deje, nasvedčuje tomu, že v skutočnosti to boli agenti FSB, ktorí tohto propagandistu jednoducho zlikvidovali sami. Robia to od roku 2014: navzájom sa trávia a zabíjajú, delia si trhy, pričom nie všetky takéto prípady sú verejne známe," uviedol Ždanov s tým, že Rusko zjavne potrebuje nielen vonkajšieho nepriateľa v podobe Ukrajiny, ale aj vnútorného v podobe Navaľného FBK.



Ždanov vo svojom príspevku na sociálnych sieťach upozornil, že ruská vláda sa obvinenie z terorizmu snaží opozícii "prišiť" už roky. Pripomenul, že "v dohľadnej dobe" bude proces s Navaľným v kauze ďalšieho obvinenia z extrémizmu. "Očividne mu (Navaľnému) plánujú dať maximálny trest a terorizmus je na to veľmi vhodný," doplnil Ždanov.



Volkov vo svojom statuse špekuloval, že ak aj útok na Tatarského nie je dielom FSB, potom je otázne, ako sa mohlo stať, že táto "všemocná tajná služba" vôbec dopustila, aby sa takéto niečo stalo za bieleho dňa a v centre Petrohradu.



Volkov a Ždanov reagovali na vyjadrenie ruského Národného protiteroristického výboru (NAK), podľa ktorého výbuch, ku ktorému došlo v nedeľu podvečer v jednej z kaviarní v Petrohrade, naplánovali ukrajinské špeciálne služby za "účasti agentov" z protikorupčnej nadácie založenej Alexejom Navaľným. Tá je v Rusku označovaná za extrémistickú a je zakázaná.



V súvislosti s výbuchom bola ako podozrivá zadržaná Daria Trepovová, ktorá je podľa NAK podporovateľkou Navaľného. Mladá žena je momentálne vo vyšetrovacej väzbe.



Poradca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Mychailo Podoľak už v nedeľu večer poprel akúkoľvek účasť Kyjeva na výbuchu v Petrohrade a označil ho za "domáci terorizmus".



Medzičasom vyšetrovatelia prípad z Petrohradu prekvalifikovali z vraždy vojnového korešpondenta Vladlena Tatarského (vlastným menom Maxim Fomin) na teroristický čin, informoval Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) na svojom účte v aplikácii Telegram.