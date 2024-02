Navaľného tímu sa nedarí prenajať si miestnosť na poslednú rozlúčku

Moskva/Londýn 27. februára (TASR) - Spolupracovníkom ruského opozičného politika Alexeja Navaľného sa zatiaľ nepodarilo nájsť a prenajať si priestory na poslednú rozlúčku s týmto politikom, ktorý podľa úradov zomrel 16. februára vo väzenskom tábore za polárnym kruhom.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová v statuse zverejnenom v utorok na sociálnej sieti X informovala, že priestory na verejnú rozlúčku s Navaľným hľadajú zatiaľ bezúspešne.



Dodala, že Navaľného tím alebo aktivisti v Moskve obvolali väčšinu súkromných i štátnych pohrebných agentúr, priestorov na prenájom aj obradných pohrebných siení, ale všade dostali odmietavú odpoveď.



"Niekde hovoria, že priestory sú obsadené. Inde odmietnu, keď sa spomenie meno Navaľnyj. A na jednom mieste nám priamo povedali, že pohrebné agentúry majú s nami zakázané spolupracovať," uviedla Jarmyšová. "Po celom dni hľadania stále nemáme priestor na rozlúčku s Alexejom," konštatovala.



Navaľného spolupracovníci žijú väčšinou v exile, preto sa v pondelok obrátili na aktivistov alebo sympatizantov v Rusku formou statusu na sociálnych sieťach, aby pomohli s hľadaním priestorov vhodných na verejnú rozlúčku. Z ich statusu vyplynulo, že pohreb by sa mal konať do konca tohto pracovného týždňa.



Telo Navaľného, ktorý zomrel 16. februára, bolo jeho matke Ľudmile odovzdané až v sobotu v meste Salechard, ktoré je najbližšie k obci Charp, kde sa nachádza väzenská kolónia Polárny vlk. Podľa doterajších informácií by Navaľnyj mal byť pochovaný v Moskve.