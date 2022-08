Navaľného umiestnili na tri dni na samotku

Moskva 15. augusta (TASR) - Väznený líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj v pondelok uviedol, že bol umiestnený na samotku po tom, čo založil v trestaneckej kolónii odborovú organizáciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Pozdravujem zo samotky," uviedol Navaľnyj na sociálnej sieti s tým, že do izolácie bol oficiálnej umiestnený na tri dni, pretože porušil pravidlá obliekania a mal rozopnutú vrchnú časť oblečenia. Vedenie väznice ho zároveň upozornilo, že táto cela sa môže "stať jeho trvalým bydliskom", pokiaľ "neprehodnotí svoj prístup".



Líder ruskej opozície opísal v príspevku na sociálnej sieti celu, v ktorej je držaný, ako "betónovú búdu", v ktorej je veľmi teplo a nie je v nej takmer žiaden vzduch. "V mojej cele je len hrnček a kniha. Lyžicu a tanier dostanem iba, keď jem," uviedol Navaľnyj.



V cele sa podľa neho nachádza tiež železná vyklápacia posteľ, ktorá je pripevnená k stene a dozorcovia ju uvádzajú do zvislej polohy iba večer. "Nijaké návštevy, listy, balíky. Je to jediné miesto vo väzení, kde je zakázané fajčiť," uvádza Navaľnyj.



Minulý týždeň tento väznený ruský politik oznámil, že založil v trestaneckej kolónii, v ktorej pracuje pri šijacom stroji, odborovú organizáciu združujúcu ľudí zamestnaných vo väzenskom systéme. Jeho odborový zväz medzitým už dosiahol prvý úspech, keď dosiahol výmenu stoličiek pri šijacích strojoch. Podľa Navaľného však jeho organizácia dostala varovanie od vedenia väznice.



Navaľnyj si v súčasnosti odpykáva deväťročný trest v trestaneckej kolónii, ktorá sa nachádza blízko ruského mesta Vladimír. Líder ruskej opozície bol odsúdený na základe obvinení týkajúcich sa sprenevery, ktoré jeho spojenci označujú za politicky motivované.



Navaľnyj, jeden z najostrejších kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina, je Západom považovaný za politického väzňa. V roku 2020 takmer neprežil pokus o otravu novičokom a obvinil z toho ruské orgány. Ako je obvyklé v podobných prípadoch, Kremeľ akúkoľvek zodpovednosť poprel.