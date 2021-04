Navaľného zdravotný stav sa podľa právnikov naďalej zhoršuje

Moskva 7. apríla (TASR) - Stav väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného sa naďalej zhoršuje. Navaľnyj podľa stredajšieho vyjadrenia svojich právnych zástupcov naďalej drží hladovku, pričom má dve vysunuté platničky a začína strácať cit už aj v rukách.



Navaľného právny zástupca Vadim Kobzev to s odvolaním sa na vyjadrenia lekárov povedal agentúre Interfax.



Po opakovaných sťažnostiach na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť v súvislosti so silnými bolesťami chrbta a necitlivosti nôh vyhlásil 44-ročný Navaľnyj minulú stredu hladovku. Domáha sa ňou adekvátneho prístupu k liečbe vo väzenskej kolónii v meste Pokrov východne od Moskvy.



Navaľnyj takisto uviedol, že bol v tomto zariadení terčom "mučenia" spánkovou depriváciou, čo ruské úrady odmietajú.



Vo väzenskej kolónii v Pokrove navštívili v stredu Navaľného jeho právni zástupcovia. Po návšteve informovali, že ich klient stále odmieta prijímať potravu. Uviedli tiež, že kašľal. "Vyzerá zle, necíti sa dobre," uviedla pre agentúru AFP jeho advokátka Oľga Michajlovová. Priblížila, že Navaľnyj, ktorý meria 189 centimetrov a v čase marcového príchodu do Pokrova vážil 93 kilogramov, má teraz "približne 80" kíl. "Nikto mu neposkytne ošetrenie," dodala Michajlovová.



Navaľného ďalší právny zástupca Kobzev uviedol, že jeho klient stráca približne kilogram váhy denne. Na Twitteri napísal, že Navaľnyj cíti bolesť pri chôdzi a okrem bolesti chrbta a znecitlivených nôh, už stráca cit aj v rukách, pričom jeho zdravotný stav sa zjavne zhoršuje.



Samotný Navaľnyj ešte v pondelok na Instagrame uviedol, že jeho zdravotný stav sa naďalej zhoršuje. Podľa vlastných slov mu zdravotná kontrola potvrdila teplotu 38,1 stupňa Celzia a silný kašeľ. Na Instagrame vtedy tiež napísal, že troch z 15 väzňov v jeho väzenskom oddelení hospitalizovali s podozrením na tuberkulózu.



Navaľnyj si odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher, ktorý súd v Moskve začiatkom februára zmenil z podmienečného na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v predbežnej väzbe a domácom väzení, si musí vo väzení odsedieť dva a pol roka.



Najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľného zadržanie a odsúdenie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov.



Väzenská kolónia v Pokrove je podľa ľudskoprávnych aktivistov známa svojim obzvlášť tvrdým režimom. Samotný Navaľnyj ju nazval "koncentračným táborom".



Znepokojenie zo zhoršujúceho sa zdravotného stavu väzneného kritika Kremľa vyjadril v stredu aj Biely dom. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová tiež uviedla, že Washington považuje uväznenie Navaľného za "politicky motivované" a za "hrubú nespravodlivosť".