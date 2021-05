Navaľného zdravotný stav sa zlepšil, tvrdí šéf väzníc

Moskva 20. mája (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj sa už zotavil z hladovky, ktorú ukončil 23. apríla po 24 dňoch. Oznámil to riaditeľ Federálnej trestnej služby, informujú agentúra AFP a portál Meduza.io.



"Môžem potvrdiť, že jeho zdravotný stav sa zlepšil a je viac-menej v poriadku... Teraz podľa mňa váži 82 kilogramov, sú to skutočné čísla. Stravuje sa normálne a má možnosť komunikovať so svojou rodinou," uviedol riaditeľ Federálnej trestnej služby Alexandr Kalašnikov.



Navaľnyj držal hladovku od 31. marca. Dožadoval sa tak adekvátneho lekárskeho vyšetrenia po tom, ako sa sťažoval na bolesť chrbta a končatín. Počas 24-dňovej hladovky klesla jeho hmotnosť na 72 kilogramov a jeho zdravotný stav sa zhoršil. V období, keď ho uväznili, vážil údajne 93 kilogramov.



Ruské súdy Navaľného 2. februára odsúdili na dva a pol roka väzenia v starej kauze sprenevery. Trest si odpykáva vo väzenskom tábore pri meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti.



Súd má budúci mesiac rozhodnúť, či Navaľného nadácie a štáby budú považované za extrémistické, čím by sa dostali na úroveň zakázaných organizácií, ako napríklad Islamský štát.