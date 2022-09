Navaľného znova poslali na samotku, stráviť tam má 15 dní

Moskva 7. septembra (TASR) - Odsúdený ruský opozičný politik a kritik Kremľa Alexej Navaľnyj bol už štvrtý raz za sebou poslaný na samotku, tentoraz na 15 dní. Oznámil to v stredu prostredníctvom svojich právnikov na sociálnej sieti Twitter, uviedla agentúra DPA.



Navaľnyj tiež informoval, že za opakované porušenie poriadku v trestaneckej kolónii bol klasifikovaný ako recidivista. Takéto označenie dostali podľa neho zatiaľ len dvaja politickí väzni v Rusku - on a jeho brat Oleg.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová povedala, že uvedená klasifikácia znamená, že za nútené práce v tábore bude dostávať ešte menej peňazí ako doteraz, doručia mu menej balíkov a ešte viac mu obmedzia návštevy.



Navaľnyj na Twitteri konštatoval, že toto zaradenie zrejme ovplyvní aj plánované stretnutie s jeho rodinou. Jeho manželka a rodičia čakajú na stretnutie s ním už štyri mesiace, avšak v sprísnenom režime, kam ho preložili, sú návštevy povolené len raz za šesť mesiacov.



Navaľnyj si odpykáva 11,5-ročný trest za porušenie podmienok podmienečného trestu, finančný podvod a pohŕdanie súdom. Nachádza sa v trestaneckej kolónii č. 6 v meste Melechovo, ležiacom približne 260 kilometrov severovýchodne od Moskvy.



Šéf Navaľného štábu Leonid Volkov v rozhovore pre agentúru Reuters zverejnenom v utorok povedal, že Navaľného zdravie je ohrozené zhoršujúcimi sa životnými podmienkami vo väzení. Navaľnyj sa v Nemecku v auguste 2020 vyliečil z otravy novičkom, z ktorej viní Kremeľ, avšak neskôr sa rozhodol vrátiť do Ruska, kde ho zadržali.