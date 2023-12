Navaľného zmiznutie znepokojuje expertku OSN

Ženeva 18. decembra (TASR) - Odborníčka OSN na ľudské práva Marijana Kacarovová v pondelok vyhlásila, že "nútené zmiznutie" väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného je alarmujúce. Moskvu požiadala o jeho okamžité prepustenie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Právnikom kritika Kremľa bránia úrady stretnúť sa s ním od 6. decembra. Navaľnyj sa neobjavil ani na naplánovaných súdnych pojednávaniach minulý piatok a v pondelok. Obavy oňho preto silnejú, píše agentúra DPA. Ruské úrady odmietli vysvetliť, kde je, a aj dôvod jeho neprítomnosti.



Navaľného právnický tím vyhlásil, že keď sa ich klient neobjavil v pondelok, ako bolo plánované, sudca sa rozhodol pojednávania odložiť. Navaľnyj sa pritom obvykle zúčastňuje na pojednávaniach cez videospojenie. Navaľného právnici doplnili, že sudca "rezignoval na svoju povinnosť" pomôcť nájsť ich klienta.



"Som hlboko znepokojená tým, že ruské úrady tak dlho neoznámili miesto pobytu pána Navaľného ani jeho zdravotný stav, čo sa už rovná nútenému zmiznutiu," uviedla osobitná spravodajkyňa Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Rusku Kacarovová.



Navaľnyj (47), ktorý je tŕňom v oku ruského prezidenta Vladimira Putina, je od roku 2021 uväznený na 19 rokov pre obvinenia z extrémizmu. Za mreže sa dostal po tom, čo prežil pokus o vraždu otravou.



Kacarovová uviedla, že obavy tlmočila ruským úradom, keď jeho právnikom v piatok oznámili, že ho 11. decembra preložili z Vladimirskej oblasti pri Moskve na nezverejnené miesto. Navaľného rodina a právnici podľa nej poslali listy do všetkých trestaneckých kolónií a snažili sa takto zistiť miesto jeho pobytu.



"Najprv dostali informáciu, že by mohol byť v Omskej trestaneckej kolónii, ale túto informáciu im neskôr popreli," napísala expertka OSN v oznámení.



Súd tento rok rozhodol, že Navaľného môžu presťahovať do prísnejšieho väzenia.



Expertka vysvetlila, že obvinenia z extrémizmu, z ktorých Navaľného uznali za vinného, sú "neodôvodnené", a upozornila, že zadržiavaným hrozí počas prevozu vážne porušovanie práv.



Nezávislá odborníčka, ktorú vymenovala UNHRC a ktorá sa nevyjadrovala v mene OSN, dodala, že termín extrémizmus nemá oporu v medzinárodnom práve. "Keď je dôvodom na vyvodenie trestnej zodpovednosti, ide o porušenie ľudských práv," doplnila Kacarovová.



V oznámení odsúdila "neprestajné trestné stíhanie pána Navaľného", čo "je všeobecne odsudzované aj na medzinárodnej scéne, lebo to ukazuje na nehorázne zneužívanie súdneho systému na politické účely".