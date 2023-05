Navaľnému a spoluväzňom z tábora IK-6 púšťajú piesne s antisemitizmom

Moskva/Praha 30. mája (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorý si odpykáva trest vo väzenskom tábore IK-6 vo Vladimírskej oblasti, tvrdí, že v rámci "výchovnej práce" tam väzni musia počúvať antisemitské a vlastenecké piesne, ako aj piesne kritizujúce ruské vojenské vedenie.



Píše sa o tom v príspevku, ktorý bol v utorok zverejnený na Navaľného účtoch na sociálnych sieťach. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Navaľnyj uviedol, že celá tzv. výchovná práca s väzňami v IK-6 sa zužuje na "sledovanie videí o prevencii extrémizmu a počúvanie vlasteneckej hudby".



Väznený opozičný politik tiež tvrdí, že momentálne päťkrát denne počúva pieseň, v ktorej sa spieva, že "oslava židovského sviatku purim v Kremli je znakom blížiacej sa vojny".



Navaľnyj sa vo svojom statuse pozastavuje nad tým, že dozorcom neprekáža, aké piesne odsúdeným púšťajú do ciel. Keď ich upozornil, že ich konanie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu extrémizmu, reagovali, že všetko je tak, ako má byť, lebo je to "výchovná práca podľa metodických odporúčaní".



Väznený Navaľnyj sumarizoval, že jeho spoluväzňom sa v rámci tejto údajnej výchovnej práce "vtĺka do hlavy, že ľudia, ktorí oslavujú purim, sú darebáci, čo plánujú strašné veci proti Rusku".



Pred časom Navaľnyj informoval, že väzenská správa po večeroch do ciel cez väzenský rozhlas púšťa prejavy ruského prezidenta Vladimira Putina, a to veľmi hlasno.



Navaľnyj je vo väzení od začiatku roka 2021. Dostal sa tam po obvinení z porušenia podmienok podmienečného prepustenia v kauze Yves Rocher. Pôvodne mal byť prepustený v lete 2023.



Počas výkonu trestu bol však súdený za urážku veterána druhej svetovej vojny, podvod v osobitne veľkom objeme a pohŕdanie súdom. V marci 2022 ho súd v týchto kauzách odsúdil na deväť rokov väzenia.



V stredu sa uskutoční predbežné pojednávanie v novom prípade proti Navaľnému, v ktorom je obvinený z "extrémizmu". Hrozí mu až 30 rokov väzenia.