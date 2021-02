Navaľnému hrozí ďalšie stíhanie - tentoraz za urážku súdu

Príslušníci ruských poriadkových síl hliadkujú pred súdom, kde sa koná odvolacie konanie s ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným v Moskve 20. februára 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj stojí v klietke na súde v Moskve 20. februára 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

Moskva 21. februára (TASR) - Odsúdenému a väznenému ruskému politikovi Alexejovi Navaľnému hrozí stíhanie pre podozrenie z urážky súdu. Informoval o tom v sobotu spravodajský portál Meduza.io.Predsedníčka súdu v Moskve, ktorý v sobotu v kauze ohovárania veterána druhej svetovej vojny vyniesol nad Navaľným rozsudok, zaslala totiž Vyšetrovaciemu výboru Ruskej federácie (Sledkom) návrh na Navaľného stíhanie pre urážku sudcu a prokurátora.Navaľnyj bol vo svojich vyjadreniach na súde často ironický a sarkastický a spochybňoval jeho nezávislosť - tvrdil, že o jeho vine a nevine a rozsudku bolo rozhodnuté "na vyšších miestach" a súdne pojednávanie je len fraška a patetické divadlo pre médiá a verejnosť.Podľa ruských zákonov sa urážka účastníkov súdneho konania trestá pokutou až do výšky 80.000 rubľov (892 eur), verejnoprospešnými prácami alebo odňatím slobody až na štyri mesiace. V prípade urážky sudcu môže byť pokuta až 200.000 rubľov (2231 eur) a trest väzenia v trvaní šesť mesiacov.Moskovský mestský súd v sobotu uznal Navaľného za vinného z ohovárania veterána druhej svetovej vojny a nariadil mu zaplatiť pokutu 850.000 rubľov (cca 9500 eur).Podnetom pre stíhanie Navaľného v tejto kauze boli jeho komentáre k reklamnému spotu prokremeľskej televízie RT na podporu hlasovania za dodatky k ústave.Navaľnyj vtedy v príspevku na svojom komunikačnom kanáli v sieti Telegram i na sociálnej sieti Twitter označil ľudí, ktorí v ňom účinkovali, za "skorumpovaných lokajov", "hanbu krajiny", "ľudí bez svedomia" a "zradcov". V spote sa objavil aj veterán Ignat Arťomenko.Verdikt v kauze veterána bol zverejnený len niekoľko hodín po tom, ako Navaľnému potvrdili nepodmienečný väzenský trest v inom prípade - údajnej sprenevery desiatok miliónov rubľov spoločnosti Yves Rocher. Súd mu zároveň znížil dĺžku trestu o jeden a pol mesiaca, ktorý Navaľnyj strávil od konca decembra 2014 do konca februára 2015 v domácom väzení. Navaľnyj tak bude musieť stráviť vo väzení dva roky a šesť mesiacov.V súvislosti s týmto prípadom Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) požadoval prepustenie Navaľného ako dočasné predbežné opatrenie pred posúdením jeho sťažnosti, ktorú na ESĽP po vynesení rozsudku v kauze Yves Rocher podali politikovi advokáti.ESĽP svoju žiadosť zdôvodnil tým, že dospel k záveru, že Navaľnyj je vo väzbe ohrozený na živote.Ruské ministerstvo spravodlivosti v sobotu požiadalo ESĽP, aby túto výzvu prehodnotil. Apelovalo tiež, aby ESĽP neprijal na posúdenie sťažnosť podanú Navaľného právnikmi.Na margo tvrdenia ESĽP, že Navaľného život je ohrozený, ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že ESĽP k takémuto záveru dospel bez dôkazov o údajnom porušovaní práv Navaľného v ústave na výkon väzby.Rozhlasová stanica Echo Moskvy uviedla, že ministerstvo spravodlivosti poukázalo aj na to, že ani samotný Navaľnyj sa nesťažoval na podmienky v ústave predbežného zadržania.V reakcii na žiadosť ESĽP, týkajúcu sa prepustenia, bol Navaľnyj vedením vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina v Moskve zaradený na zoznam osôb "náchylných k úteku". V súvislosti s tým absolvoval pohovor s väzenskými preventistami, informoval v piatok spravodajský portál Meduza.io.